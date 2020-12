Kim Astrup fra Team Skælskør har opbygget masser af erfaring i at coache under sine skades- pauser, og nu har han også gennemgået et trænerkursus. Her er det holdkammeraterne Frederik Søgaard og Olga Morozova, der får hjælp i en kamp mod Skovshoved. Foto: Claus Rasussen

Astrup flirter med trænerrollen

Sport Sjællandske - 03. december 2020 kl. 10:20 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er ikke mange badmintonkampe Kim Astrup har spillet de seneste ni måneder.

Dels har Skælskør-spilleren døjet med skader, og dels har coronasituationen medført aflysning af massevis af internationale turneringer.

Men det betyder ikke, at doublespecialisten har holdt fri fra sin sport. Tværtimod har han kastet sig ud i en flirt med trænergerningen.

- Det var en god måde at bruge den ekstra tid, jeg havde til rådighed under coronapausen, siger Kim Astrup.

- Jeg har altid godt kunne lide at bruge hovedet, og så var det godt at supplere med nogle trænerkurser.

Cheflandstræner Kenneth Jonassen behøver dog ikke frygte at blive vippet af pinden lige med det første. For det er stadig den aktive karriere, det handler om for den 28-årige danske mester i herredouble.

- Jeg har jo opbygget nogle kompetencer gennem årene, og jeg har da også en interesse i trænerrollen. Men jeg vil ikke love, at jeg skal være træner, når jeg er færdig med at spille. Men omvendt vil jeg heller ikke sige, at jeg ikke skal, siger Kim Astrup.

Som led i træneruddannelsen har Kim Astrup blandt andet arbejdet med unge talenter fra Solrød Strand.

Og den nye rolle har givet ham et lidt andet syn på nogle ting.

- Jeg synes ikke rigtig, jeg har lært noget, som jeg kan bruge i mit spil. Men som spiller kan man engang imellem godt føle sig overset. Men træneren har jo også mange andre, at holde styr på, og det har været sundt nok at få øjnene op for ved at sætte sig i en anden stol, siger Kim Astrup, der selv har haft mange forskellige trænere gennem årene.

Blandt andre har Svend Aage Sørensen på Sportstar College i Ikast sat sit aftryk.

- Jeg tror ikke, at der findes en komplet og fuldendt træner, så jeg har taget det bedste med fra alle dem, jeg har haft. Svend Aage var blandt andet rigtig god til at kende sine begrænsninger, og det er også en vigtig egenskab som træner, siger Kim Astrup.

I denne sæson har Kim Astrup ikke været med i en eneste af Team Skælskørs hidtidige fire kampe i Badmintonligaen.

I stedet har han hjulpet til uden for banen og coachet holdkammeraterne.

- Jeg er jo vant til at gå ind og hjælpe, og efterhånden har jeg set en hel del badmintonkampe og er god til at analysere modstanderne. Så det er fint at kunne bidrage til holdet på den måde - og det er også sjovt nok at sidde på stolen og kunne påvirke tingene, siger Kim Astrup.

- Det er meget forskelligt, hvor meget coaching de enkelte spillere vil have. For mig selv svinger det. Nogle gange vil jeg helst styre det hele selv, mens hvis man er lidt presset, kan det være meget rart at kigge ud på træneren og få noget hjælp, siger Kim Astrup.

Torsdag aften får topholdet Team Skælskør besøg af Værløse i 5. runde af Badmintonligaen, og så vil det vise sig, om Kim Astrup igen skal være i trænerens rolle, eller om han er tilbage på banen efter sin seneste skadesperiode.

- Jeg er tilbage i træning og er ved at være fuldt med. Det har hele tiden været målet at blive optimalt klar til tre turneringer i Thailand til januar. Men inden da har vi også tre holdkampe, som jeg efter planen skal være en del af, siger Kim Astrup.

Holdopstillingerne offentliggøres først få timer før kampen.