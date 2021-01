Assistent med stor erfaring

Når Vordingborg IF - forhåbentlig - skal ud i foråret og spille om at blive i danmarksserien, bliver det med en ny assistenttræner ved cheftræner Jan Fabers side.

Den 68-årige sjællænder startede som spiller i Roskilde KFUM, men har spillet cirka 450 divisionskampe for først Holbæk og derefter Herfølge. Trænerkarrieren indledte han i Ringsted og den har siden bragt ham til Herfølge og sågar Qatar, men også Slagelse B&I som han var tæt på at føre op i 3. division i 1997. Det glippede dog i afgørende oprykningskampe.

Finn M. Jensen har også haft serieklubberne Ejby, AIK65 Strøby (hvor han bor) og Vindinge. Senest har han været cheftræner i Gørslev, og her har han blandt andet fulgtes med Faber og co. gennem både serie 1 og sjællandsserien, indtil han blev fyret i foråret 2020.

- Jeg skulle egentlig have været til USA og se noget collegefodbold på et studiebesøg. Det er et af de få lande, jeg ikke har set fodbold i, og det skulle gå stærkt derovre. Men på grund af corona-situationen blev det ikke til noget. Så har jeg lavet noget freelance i lavere serierækker, men jeg ville gerne have noget igen på et vist niveau, siger Finn M. Jensen.