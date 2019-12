Assistent bliver sæsonen ud

Rasmus Ølegaard har lavet en aftale med Slagelse B&I om at være assistenttræner for klubbens 2. divisionshold i resten af sæsonen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Sport Sjællandske - 21. december 2019 kl. 07:36 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været meget stille omkring Slagelse B&I i den igangværende vinterpause, hvor det ellers er helt tydeligt, at sportschef Søren Andersen er på udkig efter forstærkninger til spillertruppen.

Det er imidlertid ikke kun på banen, at Søren Andersen har haft fokus. Sportschefen har også fundet tid og anledning til at forhandle en ny aftale på plads med Rasmus Ølegaard, der kom ind som midlertidig erstatning for tidligere assistenttræner Morten Rasmussen, da han mod slutningen af efteråret forlod klubben på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Det er en løsning, som glæder begge parter.

- Det har slet ikke været på tale at snakke med andre kandidater, for vi ville gerne beholde Rasmus. Vi ved, hvad han står for, og han kender klubben. Rasmus' analytiske evner er noget, som vi i den grad får brug for i forårets kamp for overlevelse, siger Søren Andersen, der kan finde andre fordele ved Rasmus Ølegaards forlængelse for resten af sæsonen.

- Det er guld værd for os, at han tidligere har arbejdet sammen med resten af trænerteamet. Der bliver ikke en indkøringsfase, og det er meget vigtigt med tanke på den opgave, der ligger foran os, siger Søren Andersen.

Det er et gammelkendt ansigt, der nu fast træder ind i trænerteamet. Rasmus Ølegaard var sjællandsserietræner og assistenttræner for Ulrik Balling frem til for et år siden, da han måtte sige fra af hensyn til familien og arbejdet.

Rasmus Ølegaard ved udmærket, at det er en vanskelig opgave, som han har sagt ja til, men han er fortrøstningsfuld i forhold til at kunne bidrage til bedre tider i Slagelse B&I.

- Jeg er helt på det rene med, at det ikke er det samme hold, som jeg kommer tilbage til. Der røg en stribe profiler i sommerpausen, men hvis man i klubbens ledelse kan finde de nødvendige forstærkninger, så tror jeg også på, at vi kan overleve, for der er nogle af de unge spillere, der har udviklet sig flot i det seneste år, og så ser jeg stadig en stærk stamme på holdet, siger Rasmus Ølegaard.

- Det bliver ikke nemt, men hvis vi kan blive lidt bedre til at skabe chancer, så tror jeg på, at vi har fundamentet til at få de nødvendige point. Defensivt ved holdet stadig godt, hvordan man skal forsvare, konstaterer Rasmus Ølegaard.

I forhold til sit seneste engagement i SBI har Rasmus Ølegaard nu fået en aftale, som han bedre kan overskue.

- Sidste periode var meget krævende, fordi jeg både var med omkring førstehold og andethold. Det blev for meget, når jeg var væk hele tiden, men denne gang er det kun førsteholdet, jeg skal være med omkring, og det er i det hele taget en mere fleksibel aftale, vi har fået lavet, så det glæder mig meget, at jeg er tilbage, siger Rasmus Ølegaard.