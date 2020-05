Når Thomas Madsen starter som cheftræner for Næstved Herlufsholms kvinder i næste uge, bliver det blandt andet afgørende at holde smittetrykket nede. - Det afgør det hele, både Håndbold Cup?en og opstarten, siger han. Foto: NHH

Send til din ven. X Artiklen: Assistent bliver chefræner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Assistent bliver chefræner

Sport Sjællandske - 15. maj 2020 kl. 06:28 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver Thomas Madsen, der skal stå i spidsen for Næstved Herlufsholms håndboldkvinder i 3. division i næste sæson.

Dermed afløser sidste sæsons assistent sin cheftræner Kim Kærgaard, der efter denne uforløste håndboldsæson på grund af Covid-19 valgte at træde tilbage til ungdomsrækkerne.

Madsen kom til Næstved Herlufsholm før denne sæson fra TMS Ringsteds damer og har tidligere haft med HØJ Håndbolds damer at gøre.

- Jeg glæder mig til at fortsætte i Næstved Herlufsholm. Jeg har en klar forventning om, at vi kan videreføre det gode arbejde, som vi begyndte på i sidste sæson og dermed fortsætte den gode udvikling, siger Thomas Madsen, der håber at kunne træne med holdet første gang i næste uge.

- Det vigtigste er at mødes. Det er fint at holde træningen ude af hallen frem til august. Men jeg har ikke tænkt mig at spille håndbold udendørs. Det gjorde man i gamle dage, men det kan ikke lade sig gøre. Vi må træne noget fysisk hen over sommeren, siger Madsen.

Hvor mange af spillerne, der fortsætter og hvor mange, der stopper, har han ikke noget overblik over endnu.

- Det hele er så nyt, så jeg har ingen anelse. Men jeg håber, de fleste fortsætter. Vi havde samlet et hold, der godt kunne have klaret sig med hiv og sving i 2. division. Derfor er det så sur og ærgerlig en slutning, vi fik på den her sæson, konstaterer Thomas Madsen, der sammen med Kim Kærgaard havde ført de sydsjællandske kvinder frem til toppen af 3. division.

Da corona-krisen indtraf og lukkede håndboldverdenen, manglede de en afgørende oprykningskamp ude mod Ollerup bare fire dage efter.

Havde Næstved Herlufsholm fået lov at spille den og vundet med bare ét mål, var de rykket op. Men Kærgaards og Madsens tropper nåede aldrig at spille og derfor må de tage endnu en tørn i 3. division.

- Vi havde satset på, at det hele skulle toppe i marts, og selv om vi havde tabt i Ollerup, havde vi fået andenpladsen og skulle spille om oprykning, fortæller Thomas Madsen.

Næstved Herlufsholms formand, Finn Jensen, glæder sig over, at have fundet Kim Kærgaards afløser.

- Thomas kommer med et enormt engagement og arbejdsindsats, og så kender han pigerne og klubben. Det har været et langvarigt forløb, der endte med en løsning, der har ligget ligefor hele tiden, selv om flere emner har været spil. Da Kim Kærgaard startede for to år siden, meldte han ud, at to sæsoner var planen. Derefter skulle der nye øjne til. Vi er meget tilfredse med, at Kim stadig er i klubben som cheftræner for U15-pigerne og koordinator i pigeafdelingen, siger NHH-formanden.