Argentinsk tilgang aflyst - amerikaner hentet ind

Sport Sjællandske - 31. august 2021

Det var med stor begejstring, da VK Vestsjælland tilbage i maj kunne fortælle, at Korsør-klubben var nået til enighed om en aftale med argentinske Julian Lopez.

Med Lopez fulgte samtidig landsmanden Gonzalo Lapera.

Forventningens glæde har derfor været stor på Vestsjælland, hvor man dog desværre nu må sande, at det hele ender i en fuser.

- Den ene af dem har fået nyt pas, som han aldrig har brugt før. Det viste sig så, at der manglede to sider i det, så han blev afvist ved flyet. Det ville tage minimum en måned, før han ville kunne få et nyt, siger klubbens formand, Kim Buchwald, og fortsætter forklaringen:

- Derudover har de grundet pandemien fået nogle andre visumregler i Argentina. Normalt tager man til Danmark, og søger om arbejdstilladelse her. Men de nye regler dernede betyder, at de skal have fået arbejdstilladelsen på forhånd. Så de skulle først til at søge om det dernede fra nu, og det tager bare noget tid. Den danske ambassade i Argentina kunne heller ikke hjælpe. Så alt i alt ville det bare desværre tage for lang tid, før de ville komme herop i forhold til sæsonstart, lyder det fra sportschefen.

Særligt den 25-årige 2,02 meter høje centerspiller, Julian Lopez, var spået en stor rolle i Korsør-klubbens ambitioner om at spille med om medaljerne i kommende sæson.

Det bliver dog ikke i denne omgang - men måske en anden gang.

- De to spillere er jo også meget ulykkelige over det. De ville meget gerne herop. Og det er ikke fordi, at der er nogen sure miner hos dem eller os. Det er bare meget uheldigt det hele. Måske det kan blive til næste sæson. Vi må se, siger Kim Buchwald.

Selvom den sydamerikanske tilgang nu er gået i vasken, så er de sportslige ambitioner for den kommende sæson fortsat store.

Buchwald og de øvrige på klubbens kontor har derfor arbejdet på højtryk for at finde nogle gode »erstatninger«.

Allerede mandag kunne klubben så fortælle, at man har skrevet kontrakt med amerikanske Jackson Gilbert, der kommer til Danmark d. 10. september.

- Han har haft en meget fremtrædende rolle på sit college-hold, og det er noget, vi har vægtet højt. Selvom han kun er 23 år, så forventer vi, at han kan være en ledertype på holdet. Og det skal de være, når vi henter professionelle. De skal kunne gå forrest, siger sportschefen og fortsætter:

- Vi kigger også på to andre lige nu. Én der også kommer fra college i USA, og så en anden, som har været professionel nogle år. Han er brasilianer, men har italiensk pas. Der skal lige falde nogle ting på plads. Men jeg tror ikke, der går alt for længe, før der kommer nyt om det, fortæller Kim Buchwald.

Jackson har spillet på North Grenville University i fire år, hvor han med sine 1.98 centimeter har været en stor profil for holdet.

I 2021 vandt han ikke mindre end 5,5 points pr. sæt, oplyser VK Vestsjælland i forbindelse med underskriften.

Udover at spille på ligaholdet kommer Jackson også til at fungere som assistentræner for klubbens Herre 3-hold, og han skal samtidig deltage som ungdomstræner på camps.

Cheftræner, Rolf Meegdes har indtil 1. oktober til at finpudse holdet, hvor sæsonen skydes i gang med en kamp på hjemmebane.