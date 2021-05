Argentiner til Vestsjælland

- Vi ser meget frem til at få Julian over Atlanten og her til klubben. Efter at have set en masse af Julians kampe, føler vi os overbeviste om, at vi har fundet den rigtige spiller til vores centerposition. Vi er fortrøstningsfulde ved, at Julian vil vise vejen til både træning og kamp, hvor jeg især vil fremhæve hans blokspil som værende på meget højt niveau. At Julian har været anfører på sit hold i Argentina har også vægtet højt for os, da han derfor er vant til at have en ledende rolle på et hold, siger cheftræner Rolf Meegdes.