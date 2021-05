Anne Troensegaard og Kipling har arbejdet sig op i Grand Prix-klassen og endda vundet den første sejr. På længere sigt er VM i Herning i 2022 det store mål for den erfarne rytter. Foto: DigiShots

Anne og Kipling er fyr og flamme

Sport Sjællandske - 22. maj 2021 kl. 06:27 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

»Fyr og Flamme« kiksede i semifinalen, så der er ikke dansk deltagelse i det internationale Melodi Grand Prix lørdag aften.

Derimod er Anne Troensegaard og dressurhesten Kipling snart klar til at ride internationale Grand Prix-stævner.

Den erfarne rytter fra Næstved og den 10 år gamle trakehner med stald på Slangerupgaard ved Ringsted har nemlig i den grad fundet melodien.

For nylig vandt ekvipagen et Grand Prix i Kolding, og det var kun anden gang parret stillede op i den bedste kategori.

For Anne Troensegaard er det samtidig ni år siden, hun sidst konkurrerede på Grand Prix-niveau, så både rytter og hest skal lige finde sig til rette i det fine selskab.

- Vi mangler stadig noget af den rutine, styrke, stabilitet og sikkerhed, det kræver for at være med. Så der er et stykke vej, inden vi er der helt. Nu skal vi have noget mere erfaring og også ud og starte internationalt, siger Anne Troensegaard.

- Intensiteten og sværhedsgraden er bare højere i Grand Prix. Man bliver bedømt på hver enkelt lille øvelse, og hvis man ikke rider fejlfrit, så får man altså hug. Nogle af øvelserne tæller dobbelt - og det betyder at straffen også er dobbelt, siger hun.

I denne weekend er der DM i dressur, men det bliver uden Troensegaard og Kipling på startlisten.

- På grund af nedlukningen i vinter, har vi ikke kunnet komme ud og kvalificere os. Så det havde set endnu bedre ud, hvis vi ikke havde haft den pause, siger Anne Troensegaard, der tidligere har vundet sølv ved DM og også været nordisk mester.

Hun har da også store ambitioner med Kipling, som hun har redet i syv år.

I 2017 vandt de sammen bronze ved VM for ungheste, men nu er målet at være med hos »de voksne«.

- I 2022 år er der VM på hjemmebane i Herning, og ejeren har lovet mig, at jeg har ham næste år med, siger Anne Troensegaard.

Lige nu er der dog stadig lang vej til at repræsentere Danmark ved verdensmesterskaberne.

- Vi skal have minimeret fejlprocenten gevaldigt, og der er meget at hente. Jeg tror på, at Kipling kan score 75 procent - eller mere - og så er han i top 5 herhjemme og også godt med internationalt, siger Anne Troensegaard, der er fyr og flamme efter sejren i Kolding.

Vinderscoren var på 70,23 procent, så der er plads til en hel del forbedring, hvis forventningerne skal indfries.

- Men det er fedt at være i gang, og jeg er glad for, at dommerne har taget så godt imod ham. Selv om han har nogle fejl, så har han også nogle kvaliteter, siger Anne Troensegaard om sin temperamentsfulde makker.

Næste opgave for duoen bliver landsstævnet i Vallensbæk i midten af juni.