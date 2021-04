Anker har lukket sig ind i buret

Viktor Anker er i luften for at afværge et Roskilde KFUM-indlæg i sidste weekend. Noget tyder på, at han får chancen igen mod FA 2000. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

17. april 2021
Af John Ringstrøm

Viktor Anker var tilbage i målet, da Næstved Boldklub besejrede Roskilde KFUM på udebane i sidste runde med 2-1, og her greb den 23-årige keeper chancen ved at stå en fin kamp. Om han får genvalg, når et andet af top 6-holdene i 2. division, FA 2000, kommer på besøg søndag klokken 13, ved kun træner Pedro Hipolito, men Anker aner muligheden.

- Ugens træning tegner som regel et billede af, hvilket hold træneren vil stille med i weekenden, og umiddelbart ser det ud til, at jeg skal stå igen, siger Viktor Anker.

Den unge målmand var glad for at få chancen i Roskilde KFUM.

- Jeg synes, jeg gjorde en god figur og jeg har også fået god feedback på, at jeg viste god kvalitet. Jeg mener også, at jeg havde gjort mig fortjent til at stå i den kamp - og også før, lyder det fra den selvsikre målmand.

Hans syv år ældre makker i Næstved, Nicklas Dannevang, havde stået alle de forrige fire kampe i foråret med to sejre og to nederlag til følge. Dannevang lukkede otte mål ind i de fire kampe.

Ret beset råder sydsjællænderne vel over 2. divisions stærkeste målmandspar, og det betyder også, at der bliver konkurreret på et højt niveau til træning.

- Jeg vidste, at konkurrencen ville blive stor, da klubben hentede »Danne«. Han er en dygtig keeper med masser af rutine. Det var da et lille slag i maven på mig, for jeg er her i Næstved for at spille og udvikle mig. Så det har selvfølgelig også været svært at sidde på bænken i de første fire kampe, erkender Viktor Anker.

Træningskampene op til sæsonstarten gav ikke de store indikationer af, hvem Næstveds portugisiske træner ville vælge som førstekeeper.

- Vi delte stort set træningskampene mellem os, men jeg stod den sidste af dem. Og normalt er det sidste træningskamp, som også giver et billede af, hvem der skal spille første turneringskamp. Men sådan var det ikke. Vi fik at vide, at den bedste af os skulle stå, og at vi var tætte, siger den unge Næstved-keeper.

Bliver Viktor Anker valgt til startopstillingen mod FA 2000, bliver han én af dem, der ikke var med til at tabe 1-3 på Frederiksberg i den omvendte kamp i november. Her vogtede U19-målmand Jeppe Rømer, som nu er skadet, målet.

Anker kommer til gengæld formentlig til at stå over for den tidligere Næstved-angriber Stefan Nygaard, som har været en giftig skarpretter for FA. Han kom til klubben i vinterpausen og har scoret fire mål i fem kampe for københavnerklubben.

- Jeg nåede at spille lidt sammen med Nygaard i Hvidovre og jeg ved godt, hvad han kan. Han er kontant og en fysisk udfordring, mener Viktor Anker, der bare ikke vil være medvirkende til, at sydsjællænderne taber på hjemmebane for tredje gang i træk.

De to sidste hjemmekampe har Næstved tabt med henholdsvis 2-3 til FC Roskilde og 1-2 til AB.

- Først og fremmest er det ikke godt nok, at vi har tabt to gange hjemme. Heller ikke i forhold til efteråret, hvor vi ikke tabte. Så vi skal jagte tre point. Vi kom tilbage på sejrssporet i KFUM, og vi skal (!) slutte i top 6. Men også så højt oppe som muligt, konstaterer Næstved-målmanden.

Han har kontraktudløb til sommer og er så småt i færd med at snakke med sportchef Peter Dinesen om fremtiden.

- Vi må se, hvad der sker. Der er ikke noget konkret endnu. Jeg er glad for at være i Næstved, men vi må se, hvordan resten af foråret forløber, lydet det fra keeperen.