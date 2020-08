Artiklen: Angriber tabt for Næstved

For nylig sikrede Næstved Boldklub sig Slagelse B&Is topscorer Christoffer Thrane, men til gengæld har den sydsjællandske 2. divisionsklub nu sagt farvel til en anden angriber, Oliver Haurits.

Den 19-årige silkeborgenser har skrevet under på en to-årig kontrakt med 1. divisionsklubben Skive.

- Oliver er en ung og meget talentfuld angriber, som trods sin unge alder allerede har fået debut i superligaen, herudover har han fået et fint kendskab til NordicBet ligaen gennem det sidste halve år i Næstved. Oliver har gennem sine ungdomsår været en flittig målscorer og har topscorer-potentiale, og det er det potentiale, vi gerne skal have udløst her i Skive IK, lyder det i en pressemeddelelse fra den jyske klub.