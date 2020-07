Frederik Christensen fortæller, at han er i dialog med Slagelse, men at SBI ikke er den eneste klub, der bejler til ham. Foto: Simon Ydesen

Angriber snakker med SBI men trives i Frem

21. juli 2020

Frederik Christensen er et af flere interessante navne, der er bragt i spil i forhold til Slagelses jagt på forstærkninger til den kommende sæson. Selv er han ikke afvisende, men han har det godt i sin nuværende klub Frem. Én gang Slagelse - altid Slagelse. For Frederik Christensen er der fortsat ingen tvivl om, hvor hjertet ligger rent fodboldmæssigt.

- For mig vil Slagelse altid være min klub. Det er her jeg er vokset op, så jeg vil altid følge med i, hvordan det går SBI, siger Frederik Christensen.

Han forlod sidste år Slagelse til fordel for Frem, og her har han haft en god sæson, efter en svær indledning, der blev ødelagt af skader.

- Jeg var lidt bagud på point sidste år, da jeg kom til Frem, fordi jeg havde været skadet i en længere periode i SBI, men da jeg først kom i gang, så gik det fint, og jeg har haft en god sæson. Jeg tror altid, det er sundt med andre og nye øjne på en, siger Frederik Christensen.

Hvor Frederik Christensen skal fortsætte fodboldkarrieren er et godt spørgsmål. Lige nu ved han det ikke.

- Jeg er i dialog med flere klubber. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at en af de klubber er Slagelse, og jeg vil da ikke afvise, at jeg kan vende tilbage til klubben, for det er som sagt min klub, siger Frederik Christensen.

- Når det er sagt, så vil jeg meget gerne understrege, at jeg er Frem-spiller, og jeg har det fantastisk i klubben. så det er bestemt også sandsynligt, at jeg fortsætter i klubben, siger Frederik Christensen.

I forhold til en eventuel retur til Slagelse er det ikke kun kærligheden til hjembyen, der er i spil. Der er stadig også et logistisk spørgsmål, der skal løses, hvis angriberen atter skal trække den røde trøje over hovedet.

- Transporttid et andet parameter, der fylder noget. Det skal give mening for mig at bruge lang tid i bilen frem og tilbage, men i tilfældet Slagelse er der ingen tvivl om, at jeg nok også lytter lidt mere med hjertet, så det er bestemt en god mulighed, siger Frederik Christensen.

Han vil ikke afvise noget på nuværende tidspunkt, men Frem er lige nu også et rigtig godt bud for Frederik Christensen, så der er ikke nogen hast for at få en afklaring.