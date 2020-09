Jesper Christiansen nyder at spille sammen med Lasse Nielsen i Næstveds midterforsvar. De to har på rekordtid opbygget et solidt makkerskab. Foto: Kim Rasmussen

Anfører håber på tilgang

Sport Sjællandske - 29. september 2020 kl. 06:46 Af Simon Ydesen

Næstveds defensiv har været meget imponerende i begyndelsen af denne sæson. Med et sikkert trekløver i keeper Viktor Anker samt midterforsvaret med Lasse Nielsen og anfører Jesper Christiansen har man tilsat en spiseskefuld held været i stand til at holde de fire foregående modstandere fra at score.

- Vi har en træner i Pedro Hipolito, der tager udgangspunkt i holdets styrker og svagheder, og vi har haft meget fokus på det defensive, og det ser ud til at have været en helt rigtig prioritering, konstaterer Jesper Christiansen.

- Vi har ikke arbejdet så meget med det offensive endnu. Det har handlet meget om at få defensiven på plads, men det ser også ud til at være på plads. Jeg har efterhånden fundet ind i et godt samarbejde med Lasse Nielsen, og Viktor Anker har jeg jo tidligere spillet sammen med, så den del har været nem nok, siger Jesper Christiansen.

Næstved-kaptajnen hæfter sig ved, at det offensive spil så småt begynder at se bedre ud i takt med, at kampene går.

- Det har måske ikke været det mest sprudlende fodbold, men vi spillede en god anden halvleg mod HIK og en god første halvleg mod Roskilde KFUM. Hvis vi kan sætte en hel kamp sammen offensivt, så ser det godt ud. Jeg tror også, at det giver noget ro til holdet, at vores defensiv har været så relativt stabil, siger Jesper Christiansen.

Netop samarbejdet med Lasse Nielsen har høstet mange roser, men for Jesper Christiansen har det været meget let at gå i spænd med den rutinerede Nielsen.

- Han er en lidt anden type forsvarsspiller, end dem jeg tidligere har spillet sammen med, men det har været let med vores rutine at gå ind og få det til at køre, og det bliver bedre og bedre fra kamp til kamp, siger Jesper Christiansen.

De to rutinerede forsvarskæmper har begge døjet med skader fra tid til anden, så en midtugekamp mod FC Roskilde er næppe livretten på et i forvejen krævende menukort.

- Det er klart, at det er noget, som kan mærkes med tre kampe på en uge, men omvendt er det ikke værre end så meget andet, så det må vi bare bide i os, siger Jesper Christiansen.

Han er dog bevidst om, at man på et eller andet tidspunkt står med en udfordring, der hedder skader eller karantæner.

- Det ved vi jo, at vi bliver ramt af før eller siden. Generelt har vi måske ikke den største bredde i truppen, så jeg håber da bestemt, at ledelsen kan nå at tilføre et par forstærkninger, inden vinduet lukker, for dem kommer vi til at få brug for, siger Jesper Christiansen.