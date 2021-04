Se billedserie Nicolai Andreasen har været guld værd for Vordingborg i de to sidste kampe, hvor han i alt har scoret tre mål. Foto: Anders Bo Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Andreasen bag vigtig sejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Andreasen bag vigtig sejr

Sport Sjællandske - 21. april 2021 kl. 22:32 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Vordingborg startede danmarksseriekampen i Roskilde bedst rent chancemæssigt, og der var blot spillet et par minutter, da matchvinderen fra forrige kamp mod LSF, Nicolai Andreasen, blev spillet i dybden og fik en stor chance.

Desværre for sydsjællænderne var angriberen uskarp og sparkede bolden lige på gæsternes keeper.

Kort efter var Nicolai Andreasen på spil igen, men denne gang ramte han helt ved siden af målet. En ellers fin start af gæsterne, der især var farlige i kontraspillet.

Efter 11 minutters spil blev Vordingborg så tildelt den største chance, man kan tilspille sig i fodbold. En af Roskildes spillere tog unødigt armen til hjælp inde i feltet, og så blev der dømt straffespark til Vordingborg. Nicolai Andreasen gjorde skaden god igen for de brændte chancer og gjorde det sikkert til 1-0 fra pletten. Faktisk var det millimeter fra at blive 2-0 til de sydsjællandske drenge blot et minut senere, men bolden blev reddet inde på selve målstregen.

Kampen faldt i tempo efter gæsternes føringsmål, og i stedet skiftedes begge hold til at være i teten og var mest på bolden. Det var dog fortsat Vordingborg, der var farligst foran målet. De helt store målchancer udeblev til gengæld i resten af første halvleg, selvom Roskilde havde et godt forsøg fra distancen et minut før pausen. Derfor kunne gæsterne gå i omklædningsrummet med en føring på 1-0.

I anden halvleg var opskriften for Vordingborg den samme. Træner Jan Fabers tropper lå hele tiden og lurede på farlige omstillinger, og især Nicolai Andreasen blev ved med at volde hjemmeholdets forsvar problemer med sine mange løb i dybden. Kort inde i anden halvleg var den tidligere Nykøbing-angriber tæt på at fordoble holdets og sin egen måltotal, men hjemmeholdets keeper var vågen og kom godt ud af sit mål.

Nicolai Andreasen var her, der og alle vegne denne onsdag aften, og efter en times spil stod den 31-årige skarpretter igen på det rette sted, da han blev spillet helt blank inde i feltet af holdkammeraten Emil Brandt Jensen. 2-0 til gæsterne, og så lignede det, at ballet var lukket.

Det skulle dog blive endnu bedre for de sydsjællandske drenge, der cementerede sejren med et kvarter tilbage. Jan Faber havde i løbet af anden halvleg sat Kristoffer Lohse på banen, og han kvitterede sin cheftræner ved at sætte bolden i kassen og gøre det til 3-0.

Resten af kampen blev herefter en tam affære. Vordingborg kørte stille og roligt bolden rundt, mens Roskilde aldrig rigtig fandt fodfæste og fik aldrig lagt et tryk på gæsterne. Derfor kunne holdet fra byen med Gåsetårnet fortjent rejse hjem med tre point i bagagen og en sikker sejr på 3-0.

Dermed red Vordingborg også videre på bølgen og tog sin anden sejr i træk efter sidste uges flotte skalp mod topholdet Ledøje-Smørrum.