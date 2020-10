Celine Troest (th) og Herlufsholm er sikre på andenpladsen, hvis turneringen lukkes ned mandag. Foto: John Ringstrøm

Andenpladsen er sikret

Sport Sjællandske - 25. oktober 2020

Fredagens udmelding fra Statsministeriet fik mere eller mindre direkte indflydelse på kampen mellem B93's og Herlufsholms fodboldkvinder. Uafgjort ville nemlig betyde, at sydsjællænderne kunne holde B93 bag sig og bevare andenpladsen i oprykningsspillet til kvalifikationsrækken.

- Det var vigtigt for os ikke at tabe, for lukker turneringen ned mandag, er vi på andenpladsen og rykker op, hvis det ender sådan. Men vi vil selvfølgelig helst have lov til at spille turneringen færdig, siger Herlufsholm-træner Thomas Rune.

Hjemmeholdet startede ellers bedst på Østerbro, men det var gæsterne, der kom foran efter et kvarter. Feline Tokman blev sendt afsted af Celine Troest i venstre side og her var Tokman ustoppelig. Fra en spids vinkel sparkede hun flot bolden ind i modsatte side, selv om B93-keeper nok burde have afværget den.

Føringen holdt dog kun i 10 minutter. Herlufsholm gav værterne for meget plads på midten og i forsvaret røg en bold også mellem Katrine Krag-Andersens ben. Victoria Nordbeck havde muligheden for at sparke væk, men hun fik sparket bolden ind på skinnebenet af Hannah Holgersen, så den som et rekyl strøg ind bag Christina Kese Jensen i Herlufsholms mål.

Det var ellers Herlufsholms periode og også resten af opgøret. Gæsterne ramte stolpen to gange og friløbere blev også brændt.

- Vi er ikke suverænt det bedste hold, men vi spiller med god selvtillid. De har dog bolden lidt for meget, men kommer ikke rigtig frem til noget. Men der er frygt for afblæsning mandag på grund af corona-situationen og så skal man ligge minimum nummer to. Derfor jagtede vi ikke sejren til sidst, men skulle bare have uafgjort, konstaterer Thomas Rune.

1. division, oprykning, kvinder B93 - Herlufsholm: 1-1 (1-1) 0-1: Feline Tokman (16) 1-1: Hannah Holgersen (26)