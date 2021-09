Team FOG Næstveds træner Andy Hispher måtte undvære en skadet Bubu Palo. Foto: John Ringstrøm Foto: John Ringstrøm

Anden sejr af to mulige

Sport Sjællandske - 30. september 2021 kl. 15:11 Af John Ringstrøm

I premieren vandt Team FOG Næstved en smal to-point sejr over Randers Cimbria efter en gyser-afslutning, men i sæsonens første udekamp var der ikke behov for at bide sydsjællandske negle.

Næstved-mandskabet vandt med 89-74 ude over et af sidste sæsons Pro B-hold, BMS, efter at have været foran fra start til slut. Kun tredje periode blev lige med cifrene 20-20, ellers vandt gæsterne de tre øvrige.

Chefcoach Andy Hipshers tropper kom flyvende fra start og bragte sig foran 7-0 og 19-6 i første periode, så allerede her blev tingene sat på plads.

- Men BMS kom faktisk også ud med højt tempo og enorm fysik. Og slækker vi bare lidt på det, er BMS et godt nok hold til at finde måder at score point på, siger Næstved-sportschef Thomas Foldbjerg, der dog så sit hold holde fast.

Tabte reboundspillet

- Vores nye udlændinge skal også lige finde ud af, at vi skal holde fast, når vi kommer foran. Og så er det bare noget andet at spille i en næsten tom Herlev-hallen i forhold til næsten 900 tilskuere i Næstved, erkender Foldbjerg.

Hjemmeholdet blev aldrig hægtet helt af og stred godt imod i de tre næste perioder, men sydsjællænderne formåede dog hele tiden at holde en vis afstand.

- Offensivt gør Kameron Williams det godt og han får også god hjælp af Brevin (Pritzl, red.). Men også Mathias (Bak Christensen, red.) og Martin (Poulsen, red.) bidrager med mange point offensivt. Det var dejligt at se. Til gengæld tabte vi reboundspillet, siger Thomas Foldbjerg.

To amerikanere ude

Det kan især skyldes, at sydsjællænderne måtte undvære de to nye amerikanere, Alonzo Nelson-Ododa og Bubu Palo.

- Alonzo har knæproblemer og skal snart scannes. Bubu sad ude med lidt småproblemer og uden de to betyder det selvfølgelig lidt for vores spil, konstaterer sportschefen.

Selv om kampen virkede afgjort tidligt, kan tingene tit vende i basketball. Team FOG Næstved var på et tidspunkt foran med 16 point i fjerde periode, men pludselig var Herlev kun bagud med seks ved 67-73 og små fire minutter tilbage at spille i.

- De kom tættere på, men vi rammer nogle gode skud og trækker fra igen. Men det er et vink om, at vi skal spille igennem hele tiden. Det var god læring for os, siger Thomas Foldbjerg.

Næste gang Team FOG Næstved skal i aktion er torsdag 7. oktober kl. 19.15, hvor Horsens IC kommer på besøg.