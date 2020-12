Se billedserie Team Skælskørs assistenttræner Emil Staack havde nok at gøre med at få styret Ruben Jille og Imke van der Aar ind på det rigtige spor i 2. mixeddouble - og det lykkedes. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

Anden knebne sejr uden tilskuere

Sport Sjællandske - 17. december 2020

Når man spiller uden tilskuere, så kommer stemningen ikke af sig selv, og så skal man hanke ekstra op i både nakkehårene og holdkammeraterne for at præstere på et højt niveau.

Det var nogenlunde hvad Team Skælskørs sportschef Steen Schleicher Pedersen tog med sig fra tirsdagens lidt heldige 6-3 sejr over AB i Aarhus

I mange af kampene ramte det vestsjællandske tophold ikke det sædvanlige niveau, så torsdagens hjemmekamp mod oprykkerne fra Gentofte var en fin lejlighed til at revanchere sig.

Den tidligere landstræner havde da også lagt op til, at spillerne skulle spænde hjelmen lidt ekstra i forhold til to dage tidligere, men alligevel måtte holdet nøjes med en spinkel sejr på 5-4.

- Men jeg synes faktisk, vi spiller en udmærket holdkamp, og vi kunne lige så godt have vundet 8-1. Men der var nogle ting, der ikke gik vores vej i dag, siger Steen Schleicher Pedersen.

Holdkampen begyndte med to mixeddoubler og 1. herresingle, og det havde bestemt ikke været nogen overraskelse, hvis Skælskør havde bragt sig foran 3-0.

Sådan gik det dog langt fra.

Mads Pieler Kolding og Selena Piek tabte i tre sæt til Kasper Antonsen og Celine Juel i 1. mixeddouble, og i herresinglen faldt Mark Caljouw helt sammen mod Mads Christophersen, der kommer fra Dianalund.

Den normalt solide hollænder vandt ellers første sæt, men da Mads Christophersen overlevede to matchbolde og snuppede det spændende andet sæt med 24-22, skiftede den jævnbyrdige kamp karakter.

I tredje sæt bragte Mads Christophersen sig hurtigt foran 11-4 og lukkede uden problemer kampen med 21-7 - og fik en advarsel for at smide trøjen i jubel over at have bragt Gentofte foran 2-1.

Det kunne endda have været 3-0. På nabobanen begyndte lillesøster Line Christophersen og Kristian Kræmer nemlig stærkt og tog første sæt mod Ruben Jille og Imke van der Aar med 21-16.

I andet og tredje sæt fik Skælskørs hollandske duo dog styr på kampen og vandt dem 21-12, 21-10.

Team Skælskør havde ændret på 2. herresingle og 2. damesingle i forhold til kampen mod AB, og det viste sig at være en god idé.

Fabian Roth fra Tyskland erstattede svenske Felix Burestedt og slog Christopher Vittoriani let med 21-12, 21-14.

I 2. damesingle blev Imke van der Aar foretrukket frem for Alyssa Tirtosentono. Begge er doublespillere, men alligevel lykkedes det van der Aar at nedkæmpe Hannah Perregaard med 21-15, 21-19 og udligne til 3-3.

Kort forinden havde Line Christophersen som ventet slået Ashwathi Pillai i 1. damesingle.

Gentoftes danske mester havde dog stort besvær med Skælskørs svensker, der endda vandt andet sæt og fulgte med til 12-13 i tredje.

Indtil da havde Pillai holdt antallet af fejl nede, men til gengæld sluttede hun af med at forære Line Christophersen de sidste otte point i træk og tabte 16-21, 23-21, 12-21.

Gentofte vandt 1. herredouble uden kamp da Mads Pieler Kolding trak sig på grund af en skade, han pådrog sig i mixeddoublen.

Altså skulle Skælskør vinde 2. herredouble og damedoublen for at hive den samlede sejr i hus og sikre sig to af de tre bonuspoint.

Det lykkedes med sikre sejre til både Mark Caljouw/Ruben Jille og Selena Piek/Alyssa Tirtosentono, og så kunne Steen Schleicher Pedersen alligevel godkende årets sidste holdkamp.

- Vi formår at hive sejren hjem, så jeg er godt tilfreds med at gå på juleferie på den måde, siger han.

Næste runde i Badmintonligaen spilles 2. februar, hvor topholdet Team Skælskør får besøg af rækkens nummer to fra Skovshoved.