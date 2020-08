Team FOG Næstveds seneste signing, amerikanske DeAndre Abram, minder måske lidt om en tidligere Team FOG Næstved-profil Caleb Walker (billedet), der både kunne agere guard og forward. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Anden amerikaner på plads i Team FOG Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anden amerikaner på plads i Team FOG

Sport Sjællandske - 12. august 2020 kl. 19:01 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år lykkedes det aldrig for alvor for Team FOG Næstved at hente den eller de amerikanske spillere, der kunne gøre en afgørende forskel for det sydsjællandske mandskab. Kort sagt var de dyrt indkøbte amerikanske spillere, der er så vitale for et basketligahold ikke gode nok.

Det skal der meget gerne laves om på til den kommende sæson, og derfor har Team FOG Næstved været ekstra grundig med sin scouting af de potentielle emner til den nye trup.

Her har man fået øje på 203 centimeter høje DeAndre Abram, der spillede collegebasket for University of Wisconsin i Milwaukee. I sine fire år på skolen formåede han at spille cirka 100 kampe, og i sit sidste år på skolen snittede han 10,1 point og over seks rebouds for hver kamp. En ganske hæderlig statistik, hvis du spørger direktør i Team FOG Næstved Andreas Larsen.

- University of Wisconsin er ikke en topskole som Duke eller Gonzaga, men det er en rigtig fin skole, og han har spillet på et højt niveau i forhold til collegebasket, siger Andreas Larsen.

Han sammenligner DeAndre Abram lidt med en tidligere profil i Team FOG Næstved.

- Lidt ligesom Caleb Walker kan DeAndre lidt af hvert. Han er god til at gå mod kurven. Han er en god skytte, og så kan han dække op og tage rebounds. Det er en god alsidig spiller, siger Andreas Larsen.

- DeAndre er hentet ind mest som forward, men han kan også håndtere bolden, og derfor kan vi også spille ham som guard. Med sin størrelse passer han meget godt ind i vores plan om at kunne have et stort hold til den kommende sæson, siger Andreas Larsen.

Der er altid en usikkerhed forbundet med at hente en amerikansk spiller, og specielt en amerikaner, der kommer lige ud af college, men her tror og håber Andreas Larsen, at den eventuelle mangel på rutine kan blive opvejet af en mere end rutineret Team FOG-trup.

- DeAndre Abram er den første af vores nye spillere, der ikke har en markant rutine med sig. Derfor er jeg heller ikke så nervøs i den forbindelse. Han skal nok få holdkammerater, der kan hjælpe ham med at finde sin vej ind på holdet og i træningsmiljøet, og så har vi en træner i Arnel Dedic, der altid er god til at håndtere unge spillere, så den udfordring skal vi nok løse, hvis det bliver aktuelt, siger Andreas Larsen.

Han påpeger, at DeAndre Abram ikke er hentet til Næstved for at blive topscorer på holdet.

- Alante Fenner, som vi tidligere har præsenteret, er nok mere udset til at skulle være pointscorer, men det er klart, at DeAndre Abram som amerikaner også skal kunne levere og bidrage på den konto. Det er jo altid vigtigt, at de amerikanske spillere på den ene eller anden måde bliver profiler, siger Andreas Larsen.

Team FOG Næstved-direktøren fortæller endvidere, at man er ved at have styr på næste sæsons trup.

- Det begynder at hjælpe på det, siger Andreas Larsen.