Amerikansk træner på vej

- Vi har generelt haft et godt ansøgerfelt, men det bliver Hispher, fordi han primært har været på nogle gode Division 1-skoler i USA. Han har selv spillet, men stoppede på grund af rygproblemer, og han har blandt andet også et par års europæisk erfaring fra den næstbedste, tyske række, siger direktør Andreas Larsen.

- Jeg blev imponeret over den måde, de driver klubben på. Af deres visioner og deres engagement i basketball. Jeg vurderer, at min filosofi om, hvordan basketball skal spilles, ligger tæt op af deres, siger den amerikanske træner.

Samme indstilling har Andreas Larsen efter at have snakket med Andy Hipsher.

- Vi har været grundige i vores udvælgelse og her har Hipsher givet os et indtryk af at have nogle gode personlige relationer og egenskaber. Han har givet os et positivt indtryk og vi er tilhængere af samme basket-filosofi - lidt den samme som vi havde under Geof Kotila, siger Næstved-direktøren og uddyber: