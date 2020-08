Brandon Greenway har stor energi og tilfører VK Vestsjælland noget mere professionalisme. Privatfoto

Amerikaner til VK Vestsjælland

Sport Sjællandske - 20. august 2020 kl. 06:18 Af John Ringstrøm

Der bliver opgraderet på de professionelle fronter hos volleyligaklubben VK Vestsjælland i denne sommer.

For kort tid siden præsenterede klubben den første professionelle spiller til mændenes ligahold, den 27-årige centerspiller Jordan Darlington fra Canada, og inden længe lander den 22-årige kantspiller Brandon Greenway fra USA.

Den 1,93 meter høje Greenway har spillet for Charleston i Division 1, som er den bedste række for amerikanske universiteter. Brandon Greenway har fungeret som både hæver og kantspiller, men det er i rollen som kantspiller, han skal bidrage på ligaholdet.

- Det er fedt at være en del af en klub, som altid er klar til at støtte op om klubbens unge talenter ved at supplere holdet med en spiller som Brandon. Det gør, at vi alle får lyst til at yde det ekstra, når vi kan mærke en stærk klub i ryggen, som altid bakker os op. Jeg er sikker på, Brandon går ind med det samme og bliver en gevinst for holdet, men jeg ser dog allermest frem til, at han kommer og viser sin fantastiske træningsmentalitet, da det er den daglige træning, der skal flytte os højere op i tabellen, lyder det fra cheftræner Rolf Meegdes i en pressemeddelelse.

Den vestsjællandske ligaklub betegner den nye amerikaner som en spiller med en fantastisk energi.

Hans stærke personlighed er også en væsentlig årsag til, at klubben har valgt at skrive kontrakt med ham.

- Jeg glæder mig vildt til at komme til VK Vestsjælland, hvor jeg har høje forventer til mig selv og holdet i forhold til at bidrage til lokalsamfundet og selvfølgelig inde på banen. Jeg har fået et fantastisk indtryk af klubben, og har følt mig virkelig godt behandlet. Jeg har allerede snakket med flere holdkammerater, som også virker til at være nogle flinke fyre. Så jeg glæder mig til at være en del af hele kulturen i klubben og ser frem til at begynde det hårde arbejde for at få succes i sæsonen, kommer det fra Brandon Greenway i pressemeddelelsen.

Han fortæller, at han ønsker at gøre karriere i volleyverdenen, hvor han efter sin spillerkarriere vil gå trænervejen. Han har allerede været træner i flere år i USA.

- Derfor passer han perfekt ind i den type af professionelle spillere, som klubben ønsker at hente til, da han også skal fungere som træner. Ud fra de snakke, klubben har haft med ham, har Brandon givet et meget positivt indtryk. Hans indstilling til at træne og gå forrest bliver en kæmpe gevinst for holdet, hvor særligt de unge talenter kan læne sig op af ham og suge til sig, skriver VKV i meddelelsen.

Dermed sender vestsjællænderne også et signalt om, at der satses på ligaherrerne. Meegdes får et toptunet træningsmiljø med en kombination af erfarne spillere, professionelle spillere og unge talenter, som sammen skal få det hele til at gå op i en højere enhed.