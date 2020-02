Christian Terrel er på det nærmeste skredet fra Team FOG Næstved midt i sæsonen. Direktør Andreas Larsen mindes ikke noget lignende fortilfælde. Foto: Simon Ydesen

Amerikaner skrider midt i sæson

Sport Sjællandske - 26. februar 2020 kl. 11:45 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er det Team FOG Næstved, der ønsker at ophævet samarbejdet med en spiller, men i dette tilfælde er det lige omvendt. Det er nemlig spilleren, Christian Terrel, der har ønsket at komme ud af sin kontrakt.

Faktisk har han insisteret i en sådan grad, at klubben til sidst modvilligt valgte at lade Christian Terrel rejse hjem til USA. Det er en situation, der i sagens natur ærgrer dirketør Andreas Larsen, der ikke har oplevet et lignende fortilfælde i sin 18 år i spidsen for den lokale basketklub.

- Det er første gang, at vi har oplevet, at en spiller bare har nægtet at spille for os, mens han var på kontrakt. Det er en meget mærkelig situation at havne i. Sagen er den, at Christian fik et tilbud fra en serbisk klub, og da vi sagde, at han kun kunne rejse mod en kompensation til os, så valgte han at udeblive fra træning. Det var ikke holdbart, og nu er han altså rejst hjem, siger Andreas Larsen.

Rent praktisk kan der komme et juridisk efterspil, men Andreas Larsen ønsker ikke at bringe den mulighed i spil.

- Vi har stadig hans licens, fordi han har forbrudt sig mod den kontrakt, vi har, og hvis han ønsker at spille i en anden klub, så må han rette henvendelse, for vi frigiver ikke uden videre hans spillerlicens, siger Andreas Larsen.

På det personlige plan er der også stor skuffelse at spore fra Team FOG-direktørens side.

- Jeg har svært ved at komme i tanke om en spiller, hvor vi har gjort ligeså meget på det personlige plan, for at få spilleren til at føle sig godt tilpas, som vi har gjort for Christian. Derfor er det også skuffende, at det ender på den her måde. Helt grundlæggende synes jeg, at det er en mærkelig adfærd at udvise overfor træner og holdkammerater, at man bare skrider midt i en sæson, fordi man er blevet sur over et eller andet, siger Andreas Larsen.

Christian Terrel var oprindeligt hentet ind i sommerpausen, men da sygdom i den nærmeste familie kom på tværs blev kontrakten i første omgang ophævet. Senere blev han dog hentet ind, da muligheden opstod, men det samarbejde blev aldrig nogen succes.

- Rent sportsligt kan vi godt håndtere Christian afgang her midt i sæsonen. Vi er godt dækket ind med Sokolovic, Nedic og Jeppe Madsen samt Jahmal Jones, så den del skal vi nok klare. Det er mere hele processen op til det her brud, der har været noget mærekligt noget, siger Andreas Larsen.

Team FOG Næstved kan ikke hente en erstatning ind, da vinduet for at indskrive nye spillere i truppen lukkede 11. januar.