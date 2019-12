Se billedserie Efter en smuttur til 1. divisionsklubben Roskilde, var Amer Skaljic torsdag aften tilbage i den blå DTH-trøje, og med fem mål fik han et fint comeback. Foto: Anders Ole Olsen

Amer fik pokalsejr i sit comeback for DTH

19. december 2019

I sidste sæson blev Amer Skaljic topscorer for Dianalund/Tersløse, så det var noget at et tab for 3. divisionsklubben, da han kort før sæsonstart skiftede til Roskilde i 1. division.

For nylig besluttede den stærke bagspiller dog at vende tilbage til DTH, og torsdag aften var der comeback til Skaljic i pokalkampen mod Hvidovre.

For bare fire uger siden tabte vestjællænderne 26-21 i Hvidovre i en divisionskamp, men det nederlag blev revancheret i pokalturneringens 3. runde.

Trods en uvant hjemmebane i Sorøhallen vandt DTH 30-27, og træner Dennis Jensen glædede sig over at have Amer Skaljic til rådighed igen.

- Han spiller en rigtig god kamp, og Hvidovre går også op og fjerner ham med en mandsopdækning på et tidspunkt, siger Dennis Jensen.

Amer Skaljic scorede fem gange - ligesom rutinerede Thomas Larsen - men det var Tue Harrebye, der nappede topscorerværdigheden med otte mål.

- Tue starter rigtig stærkt, og så giver det ham også noget plads, da Hvidovre går op til Amer. Han er jo en spiller, der godt kan lide at komme på kant, så Hvidovres forsvar ligger godt til ham, siger Dennis Jensen.

En vigtig sejr efter fire nederlag

Efter en jævnbyrdig start rykkede Dianalund/Tersløse fra 7-7 til 13-7 på en periode med effektivt kontraspil, og i det hele taget havde hjemmeholdet godt styr på modstanderne.

- Vi er i kontrol i 50 minutter, siger Dennis Jensen.

I anden halvleg måtte han dog se et forspring på fem-seks mål smuldre ind til et enkelt ved 28-27.

- Vi havde lidt svært ved at løse mandsopdækningen, og så gik der lidt gummiarm i den. Men heldigvis fandt vi roen til sidst - trods et par udvisninger, siger DTH-træneren, der var ekstra glad for sejren - selv om holdet nok ikke ender med at løfte pokalen.

- Det var en vigtig kamp for os efter at have tabt fire i træk. Nu har vi fået Amer hjem, og det her skulle være startskuddet til et forår, hvor vi hiver flere point hjem end i efteråret, siger Dennis Jensen.

- Christian Overgaard spillede fuld tid i målet og gjorde det godt, og vi fik nogle folk i gang. Så vi fik tanket noget selvtillid.

Den kan der blive god brug for i næsten runde af pokalturneringen. Kampen mellem Dianalund/Tersløse og Hvidovre var den sidste kamp i 3. runde, og der er allerede trukket lod til 4. runde. Her skal DTH'erne møde IF Stadion fra 2. division senest 23. januar.