Alt for stor en mundfuld for VKV

3-0 blev det og der skal ske mere end mirakler, hvis Korsør-holdet bare skal gøre sig forhåbninger om at vinde et sæt i returkampen søndag i Korsør-hallen.

- Vi kom ud til sætte »brainless«. Altså uden at tænke. Det gav nogle frustrationer og vi var ikke koncentrerede. Det er jeg lidt skuffet over, men generelt kan jeg ikke være skuffet over at tabe til Gentofte. Jeg håber bare, vi kan gøre det lidt bedre søndag på hjemmebane, konstaterer italieneren.