Alle gode gange tre på Nisseringen

- Det var en lidt hektisk dag, hvor jeg havde det svært. Jeg havde nok lidt for høje forventninger til at køre på hjemmebane og var for ivrig for at komme fri af den trafik, der var på banen. Og så havnede jeg i nogle dumme situationer, siger Kenneth Malmqvist Jensen, der havde masser at tænke over søndag aften.