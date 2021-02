- Jeg kan godt mærke skaden nu bagefter, og jeg er brugt efter fem sæt. Men jeg mærker ikke noget, når jeg spiller, så jeg er 99,9 procent klar, siger Daniel Gordon (til højre), der for første gang i år spillede en hel kamp for VK Vestsjælland. Trods 15 point fra angriberen blev det dog til et nederlag i fem sæt mod ASV Elite. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Årets første sejr er på vej

Sport Sjællandske - 14. februar 2021 kl. 13:26 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Fem nederlag i Volleyligaen for mænd og en øretæve i pokalsemifinalen.

Sådan lyder udbyttet af VK Vestsjællands seks kampe siden årsskiftet, og drømmen om en andenplads i grundspillet er nu afløst af en øjeblikkelig syvendeplads.

Det seneste nederlag kom lørdag eftermiddag, hvor vestsjællænderne måtte gå fra banen i Århus Gl. Stadionhal med et knebent 2-3 nederlag mod værterne fra ASV Elite.

Alt er dog ikke tabt for VKV'erne. En sejr over Aalborg i sidste spillerunde på lørdag kan udløse en fjerde- eller femteplads og en noget lettere kvartfinale end med den nuværende stilling.

- Hvis vi bliver fire eller fem, skal vi sikkert møde Hvidovre. Og det vil jeg meget hellere end at stå over for Marienlyst eller Middelfart. Så det bliver en vigtig kamp i Aalborg, men selv om de ikke har vundet ret mange kampe i denne sæson, så har de et virkelig godt hold. Så de skal bestemt ikke undervurderes, siger Daniel Gordon fra VK Vestsjælland.

Daniel Gordon blev ankelskadet inden årets første kamp mod netop Hvidovre, men lørdag var han endelig tilbage i fuld vigør og bidrog stærkt i offensiven med 15 point. Kun overgået af topscorer Brandon Greenway med 20.

Angrebsspillet har haltet gevaldigt de sidste par måneder, men det lader til at have hjulpet, at den normale startopstilling igen er skadesfri. Så trods nederlaget var indsatsen mod ASV alligevel lidt af et lyspunkt.

- Det er jo ikke fordi, jeg er mere eksplosiv eller hopper højere end de andre. Slet ikke. Men vi er seks-syv stykker, der har spillet rigtig meget sammen, og det giver bare noget kemi, når vi er der allesammen, siger Daniel Gordon, der tog både surt og sødt med fra kampen i Aarhus.

- Det var fedt for mig at være tilbage og spille en hel kamp. Men samtidig er det frustrerende, at vi ikke er bedre og ikke kan finde rytmen. Vi ved ikke helt, hvad der er galt. Kampen mod ASV var et skridt i den rigtige retning, men vi er der slet ikke endnu, siger han.

ASV vandt den afvekslende kamp med 25-20, 21-25, 25-17, 22-25, 15-10.

I femte sæt kom VK Vestsjælland hurtigt bagud 1-5, og den start formåede holdet aldrig rigtig at komme sig over - og efter små to timers spil måtte træner Rolf Meegdes konstatere, at årets første sejr stadig står på ventelisten.

- Vi starter og ender kampen med for mange fejl, men det imellem var egentlig på okay niveau. Vores angrebsspil blev lidt bedre, vi fik lidt mere tempo i spillet og søgt vores center mere, siger han.

- Desværre vinder vi ikke nok bolde i de perfekte situationer, hvor vi er for forsigtige eller Aarhus spiller flot forsvar. I næste uge gælder det Aalborg, hvor en sejr formentlig vil sende os op på fjerde- eller femtepladsen. Drengene er opsatte på at hive en sejr hjem snart, så det håber jeg også at se til næste uges træning, lyder ønsket fra Rolf Meegdes.