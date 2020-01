Den tidligere HB Køge-spiller Martin Jensen (t.v.) gjorde en god figur for Slagelse, da han var med mod Roskilde KFUM, der blev besejret 3-2. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Årets anden træningssejr til Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Årets anden træningssejr til Slagelse

Sport Sjællandske - 25. januar 2020 kl. 15:38 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var dømt målfest og åbent hus i begge forsvar, da Slagelses 2. divisionshold gæstede danmarksseriens tophold Roskilde KFUM til en træningsdyst.

Kampen endte med en 3-2-sejr til Slagelse, men de cifre kunne sagtens være blevet langt højere for begge holds vedkommende.

Slagelse kom i front, da Isaac Kannah udnyttede et flot forarbejde fra den tidligere HB Køge-spiller Martin Jensen, der holder sig i gang lige nu hos Slagelse.

Minuttet efter var der dog udlignet, da Rasmus Tangvig udnyttede elendigt forsvarsspil fra Slagelses højre forsvarsside, der slet ikke fik afstemt en situation, som overraskende for alle andre endte med at blive farlig. Tangvig takkede for det passive forsvarsspil ved at udligne.

Mads Julø fik også bragt KFUM foran 2-1. Denne gang var det Mathias Bjaldby, der var udfordret i sit forsvarsspil. Julø viste anderledes stor skarphed, da han let gjorde det til 2-1.

Så mente Roskilde KFUMs keeper, at det var tid til at vise kollegial sympati med Slagelses defensiv. Han tabte nemlig et aldeles ufarligt indlæg lige ned for fødderne af Issac Kannah. Han sparkede det overraskende tilbud iskoldt i kassen, og så var der ikke kun udlignet på fejlkontoen men også på måltavlen.

Første halvleg bød i det hele taget på godt med chancer. Særligt til Roskilde KFUM, der flere gange udnyttede mangelfuld opdækning fra Daniel Shacham og Mathias Bjaldby i Slagelses højre forsvarsside.

Defensivt havde vestsjællænderne store kvaler. Der blev ganske enkelt begået en stribe simple opdækningsfejl, og særligt Rasmus Tangvig havde let spil, men i flere sekvenser manglede der lige lidt skarphed i den afsluttende aktion fra Tangvig.

I anden halvleg blev der skiftet lystigt ud på begge hold, og kvaliteten dalede mere hos Roskilde KFUM, end den gjorde hos Slagelse. Det betød, at bundholdet fra 2. division fik overtaget i forhold til boldbesiddelse. Dog var det KFUM, der havde de største chancer. Det var imidlertid unge Mikkel Petersen, der scorede kampens sidste mål, da han fem minutter før tid prikkede bolden i mål for Slagelse efter et særdeles flot opbygget angreb.

Gennem hele forestillingen var Martin Jensen et opløftende indslag hos Slagelse, der håber på at kunne tilknytte den tidligere HB Køge-spiller. Der kom hele tiden kreative fremadrettede afleveringer fra Jensens fødder. Noget der i den grad pyntede på Slagelses spil. Når man så tilmed fik Cagri Erdem ind til at styre den centrale midtbane efter pausen var det pludseligt et anderledes iderigt Slagelse-hold, der foldede sig ud. Omvendt er der dog ingen tvivl om, at defensiven skal have et alvorligt eftersyn efter Oskar Blochs farvel og Rasmus Grønnes vedvarende problemer med at komme sig over en hjernerystelse. Meget vil dog være vundet for Slagelse, hvis man kan tilknytte Martin Jensen.

- Lige nu holder jeg mig bare i gang i Slagelse. Jeg regner med, at jeg skal have en snak med klubben her i løbet af de næste dage, og så får vi en afklaring på, om jeg skal spille i Slagelse i foråret, siger Martin Jensen, der bestemt ikke er afvisende overfor tanken.

- Det er jo en klub, hvor der ikke mangler noget på rammerne. Forholdene er i orden, og jeg synes det lyder som et spændende projekt. Jeg kan godt se mig selv bidrage til det med min rutine, siger Martin Jensen.

Det var første udendørskamp for Martin Jensen i år, og han nød at komme i kamp.

- Nu har jeg primært holdt mig i gang med indefodbold i halvanden måned, så det var skønt at komme tilbage og spille en rigtig fodboldkamp. Underlaget passede mig meget godt med kunstgræs konstaterede Martin Jensen.