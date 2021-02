Miki Nokovic (t.v. i hvid) og Frederik H. Nielsen skal sammen med holdkammeraterne forsøge at slå Randers Cimbria for første gang i denne sæson, når de gæster kronjyderne onsdag aften. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: A-kompleks skal overvindes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

A-kompleks skal overvindes

Sport Sjællandske - 03. februar 2021 kl. 06:41 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der resterer seks kampe i basketligaens grundspil for Team FOG Næstveds vedkommende og ud af de seks er kun to af dem mod Pro B-modstandere.

Skal man tage sæsonens hidtidige kampe for troende, venter der dermed kun to sejre mere for sydsjællænderne, der har haft det ovenud vanskeligt mod de øvrige Pro A-modstandere.

Kun to ud af 12 kampe er vundet i den bedste halvdel og de ligger langt tilbage. Det blev til 80-76 hjemme mod Horsens IC midt i oktober og en sejr på 86-83 ude over Svendborg i starten af december.

Det er endnu ikke lykkedes at besejre onsdagens modstander Randers Cimbria, som indtil nu har vundet to gange i Næstved og én gang hjemme i Arena Randers.

I fjerde indbyrdes opgør håber Team FOG Næstveds sportschef, Thomas Foldbjerg, at det endelig går hen og falder ud til sydsjællandsk fordel.

- Randers har investeret massivt og har et rigtigt godt hold i år. Men der er god stemning i vores trup og de tror på det. Jeg kan se, der bliver arbejdet koncentreret med det, konstaterer Foldbjerg.

Det bliver ikke nemt i det kronjyske, da Randers har markeret sig som landets næstbedste baskethold. De har kun tabt fire af 17 kampe og har samme pointantal som Svendborg på tredjepladsen, men fynboerne har spillet to kampe mere.

Team FOG Næstved kan også atter være uden guard Jahmal Jones, der har været skadet et par uger og stadig er tvivlsom.

- Han er en vigtig spiller for os, så vi håber, han snart er klar. Vi er også ved at få spillet Jalen Nesbitt ind. Han gik glip af de første tre måneder, da han kom sent, men han er ved at være, hvor han skal være. Han skal brænde igennem offensivt for os, mener Thomas Foldbjerg, der erkender, at det hidtil har været en svær sæson for »de hvidblusede«.

- Det korte svar er, at vi ikke har været gode nok i de afgørende situationer. Vi har tabt med ganske få point i en håndfuld kampe, så det er til sidst, når det skal afgøres, at vi ikke har været gode nok til at lukke kampene. Vi har været fint nok med langt hen af vejen til at gøre dem spændende, men ikke kloge og dygtige nok til sidst, erkender han.

Team FOG Næstved mangler udover Randers at møde Horsens IC to gange og Bakken Bears fra Pro A, mens Copenhagen Basketball og Amager er de to sidste fra Pro B.

- Jeg vil vove den påstand, at vores spillere er gode nok. Men jeg tror også, set i større perspektiv, at mange undervurderer, hvor god den danske liga faktisk er. Jeg har dog en ukuelig tro på, at vi nok skal finde melodien, siger Thomas Foldbjerg.

- Vi har manglet stabilitet over 40 minutter, men kan vi finde et højt bundniveau frem, skal det nok komme.

Næste opgør efter onsdagens ligamatch er dog den spændende pokalsemifinale, der spilles hjemme lørdag klokken 16 mod Horsens IC.

- Det kan nok ikke helt undgåes, at den kamp sidder lidt i baghovedet. Vi vil jo rigtig gerne i finalen, kommer det fra Thomas Foldbjerg