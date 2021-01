Celine Troest (th.) og de øvrige fodboldkvinder på det tidligere Herlufsholm-hold kan forhåbentlig snart se frem til at spille igen. Og hvis de kommer i gang, er der penge i vente fra Næstved Kommune. Foto: John Ringstrøm

450.000 kroner til nyt elitekvindeprojekt

Sport Sjællandske - 12. januar 2021 kl. 06:28 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det er stadig på møde-basis, når der snakkes et nyt kvindefodboldhold i en overbygning mellem Herlufsholm Fodbold (HG) og amatørafdelingen i Næstved IF.

Men mere og mere tyder på, at de to klubbers bestyrelser bliver enige om et fremtidigt samarbejde, og når »hvis« bliver konverteret til »når«, kan overbygningen se frem til fin kommunal støtte de næste tre år.

Kultur- og Demokrati-udvalget i Næstved Kommune har nemlig besluttet at støtte med 150.000 kroner pr. år i sæsonerne 21/22, 22/23 og 23/24. Altså i alt 450.000 kroner.

- Selvfølgelig skal vi støtte og hjælpe det, vi kan. VI havde et møde inden jul, hvor der blev fortalt om eliteplanerne i en overbygning. Det vil være fantastisk, hvis man kan blive enige om et samarbejde, og så vil vi gerne støtte op. Men det kræver, at de bliver enige om at lave et elitekvindeprojekt. Det skal være elite og det skal styres af nogle, der har forstand på fodbold. Det er ikke nok, at det bare er de to klubbers bestyrelser, siger udvalgets formand Linda Frederiksen (A) på vegne af et næsten enigt udvalg.

Det betyder mere præcist, at projektet skal være juridisk, organisatorisk og økonomisk bæredygtigt.

Det er det allerede godt på vej til at være. Og ifølge Næstved IF-formand Christian Wennicke hjælper den kommunale støtte rigtig meget til.

- Vi er superglade for den støtte. Det er præcis det, vi havde håbet på, og ønsket. Det giver et skub i ryggen, så man nu kan tænke, at vi når i mål. Det er et superflot beløb, og det sikrer, at vi har den ro, der skal til, når klubberne forhåbentlig kommer overens om en aftale, siger Wennicke.

Han og formands-makker i Herlufsholm Asbjørn Rylund har mødtes et antal gange og har indtil videre skrevet under på en hensigtserklæring. Den endelige samarbejdsaftale mangler dog stadig.

- Vi er ikke så langt i aftalen og det skyldes primært coronaen. Det har givet udfordringer at mødes og gjort det svært med alle processerne. Men der er en rigtig fin dialog, og vi arbejder også på et endeligt udkast, konstaterer Christian Wennicke.

Han forelagde selv ideen til projektet for Linda Frederiksen og han har stor ros til måden, det er blevet behandlet på.

- Vi føler os rigtig godt behandlet af kommunen. Det har været altafgørende for, at vi kan komme videre. Nu håber vi bare, at vi snart kan komme igang, for der skal også helst aftales træningskampe og lægges planer, inden sæsonen forhåbentlig går i gang en gang i marts, siger Næstved IF-formanden.

En af kvindeprojektets første, fornemme opgaver bliver at finde træner til holdet, der efter alt at dømme skal starte op i anden halvdel af 1. divisions oprykningsspil. Den tidligere træner for holdet i Herlufsholm, Thomas Rune, fortsætter nemlig ikke.

- Vi har folk i kikkerten, men vi skal nå at have aftalen mellem de to klubber på plads først. Men der er allerede et arbejde i gang i forhold til træning og så videre, siger Christian Wennicke, som naturligvis også er spændt på at se, hvilke spillere der bliver en del af projektet.