4-0 var for lidt

I slutspillet i kvindernes 1. division i fodbold blev Fredensborg sendt hjem med et nederlag på 0-4, men det var først i den sidste fjerdedel af kampen på kunstbanen i Næstved, at de sydsjællandske kvinder fjernede al spænding om resultatet.

Her var det Nikoline Schrøder, som i straffesparksfeltet var først over en løs bold og bankede den i nettet, og det var også den unge angriber, der skulle gøre det til 3-0 godt 10 minutter senere. Denne gang efter et hjørnespark, hvor Schrøder stod fuldstændig blank ved bagerste stolpe og let kunne ekspedere den i mål.