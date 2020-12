17-årig får kontrakt i Næstved

- Jeg er utrolig glad for at skrive under med Næstved. Det har været et af mine mange mål at skulle have kontrakt. At det så sker i min barndomsklub, er bare helt perfekt. Jeg er utrolig glad for tilliden fra klubben, og jeg vil gøre alt for gengive tilliden på banen, siger unge Madsen til klubbens facebook-side.