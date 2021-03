VK Vestsjællands mænd med blandt andre Jordan Darlington (blå trøje til højre) er klar til Middelfart i aften og til den nye liga. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

11 hold i den nye herreliga

04. marts 2021
Af John Ringstrøm

Der kommer to nye hold med i mændenes volleyliga til næste sæson.

DHV Odense vender tilbage til landets bedste række sammen Ikast KFUM, der også gør comeback, og det betyder, at i alt 11 hold har fået godkendt deres certificeringsansøgning hos Volleyball Danmarks Liga- og Divisionsudviklings Udvalg.

Med blandt de 11 er naturligvis også VK Vestsjælland, som til gengæld tidligere har meldt ud, at de ikke deltager i den kommende ligasæson for kvinder.

- Vi vidste godt efter at have snakket med de andre, hvem der var med og hvem der ikke var med. Strukturmæssigt ville det have været nemmere med 12 hold hos mændene, men selv om Ishøj har niveau til at være med, har de på grund af blandt andet coronaen valgt at vente, siger VK Vestsjællands sports- og talentchef Kim Buchwald.

Vestsjællænderne mener, det er fint med flere hold, mens et hold som de mangedobbelte mestre og klart førende i ligaen, Gentofte, nok gerne havde set færre hold.

- Vi kan godt lide, der er mange hold med, så sporten bliver spredt ud. Det er også fint, at Ikast er kommet med, for man kan diskutere, om der ikke er for mange ligahold i København. Men jeg kan godt følge Gentofte, for jo færre hold giver alt andet lige også et højere niveau, siger Kim Buchwald.

For at komme i betragtning til ligaen skal klubberne indsende den før omtalte certificeringsansøgning, og det er ikke sådan bare lige at opfylde kravene.

- Der er mange krav om både spillere, tilskuere, statistik og organisation. Det er ikke så nemt. Men dem, der ansøger, bliver som regel også godkendt, for der er ikke så mange om buddet. Så dem, der vil med i ligaen, kommer det oftest, forklarer Buchwald, der også kan konstatere, at en klub som Amager VK er med i den kommende sæson.

Amagerkanerne trak ellers ligaholdet i slutningen af denne sæson på grund af coronapandemien.

- Amager ville gerne fortsætte. Og jeg kan også læse på deres hjemmeside, at de har startet træning op igen her 1. marts, så de bliver klar til den nye sæson, siger VKV-chefen.

DHV Odense er tilbage i ligaen efter nogle års fravær, og det betyder, at Fyn får tre klubber med i mændenes liga.

- Vi kan godt lide en klub som DHV, da de gør lidt det samme som os. Nu er de tilbage igen og det bliver spændende, mener Kim Buchwald.

Odenseanerne går faktisk ind og direkte afløser VK Vestsjælland i kvindernes liga næste sæson.

- Så snart vi igen har spillerne til det, vil vi gerne have et damehold igen. Men det tager tid at få et ligahold. Sidst tog det 10 år. Måske kan det gå hurtigere denne gang, men det er ikke realistisk at tro, at vi har et dameligahold om tre år. DHV havde også to ligahold, men knækkede halsen på det. Nu er de tilbage igen efter nogle år, og det skal blive spændende at se, siger Kim Buchwald, der også glæder sig til at se Ikast KFUM tilbage i mændenes liga.

- Ikast får altid nogle fra deres efterskole og højskole suppleret med egne lokale. Det siges også, at de vil hente nogle udenlandske spillere, lyder det fra Buchwald.

Mens VKVs kvinder i denne sæson skal spille første DM-semifinale søndag hjemme mod Gentofte, skal mændene i aktion torsdag aften i den første DM-kvartfinale.

Modstanderen er de nykårede pokalmestre fra Middelfart på udebane og der spilles bedst af tre kampe.

- Middelfart kommer jo med kæmpe selvtillid efter at have slået Gentofte i pokalfinalen, men man kan jo også have for meget selvtillid, lyder det med et stille, forventningsfuldt smil fra Kim Buchwald, som naturligvis håber på en sejr i Lillebæltshallen.

- Vi har aftalt at slå dem, så vi kan afgøre det på hjemmebane søndag. Det bliver spændende. De er selvfølgelig favoritter, men vi har slået dem to gange i denne sæson. Vi er ved fuld styrke, men det er de også, så det bliver fedt, siger Buchwald, som er den rutinerede libero på træner Rolf Meegdes hold.