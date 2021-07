Luna Halskov har tørnet ud som anfører for Brøndbys U18-hold med hvem, hun vandt DM-sølv i den forgangne sæson. Hun skal blive spændende at følge for Næstved Herlufsholm. Privatfoto

1. divisionsvindere opruster

- Vi har været lidt på »rov« hos Brøndby, som blev nummer to efter Fortuna Hjørring i DM-rækken. Vi har blandt andre fået deres anfører Luna Halskov, og at vi kan lande hende, er et godt skridt på vejen for os. Det vidner om, at vi har et godt miljø og et godt setup, når vi kan tiltrække den slags spillere, siger Steen Hansen om Luna Halskov, der er i familie med den tidligere Næstved-kæmpe Mogens Hansen.