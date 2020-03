Jimmi Nielsen måtte ud i tre sæt i begge sine kampe mod Ølstykke, men Næstved-spilleren hev to sejre hjem. Foto: Claus Rasmussen

1. division er kun én sejr væk

Her skal det afgøres, om det bliver Holbæk eller Næstved/Ringsted, der rykker op i mændenes 1. division indendørs.

- Holbæk er svage favoritter. De har vundet deres kampe lidt nemmere end vores, plus de er på hjemmebane, siger Næstved/Ringsteds teamchef Johannes Hemmingsen.

- Jeg håber, vi kan drille dem ved at vinde to singler og en herredouble - og så vinde golden sæt. Men det bliver svært i alle kampe.

Johannes Hemmingsen er selv ukampdygtig for tiden efter en rygoperation, men det forhindrede ikke holdkammeraterne i at tildele Ølstykke et »æg« i lørdagens udekamp.