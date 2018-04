Vordingborg fortsætter sejrsstime

Hvis man regner efterårets kampe med, så har Vordingborg nu vundet syv turneringskampe på stribe. Det står klart efter en relatvit sikker sejr over FC Storebælt, der blev sendt hjem tværs over Sjælland med et nederlag på 2-0.

Midt i første halvleg tilkæmpede Vordingborgs Michael Olsen sig et straffespark, som han efterfølgende selv brændte. Dermed var gæsterne advaret, men det gik alligevel galt for gæsterne, der havde Nicklas Paulsen med på holdet. Den tidligere divisionsspiller kunne dog ikke stille noget op mod Vordingborgs unge mandskab.

I pausen foretog Vordingborg en udskiftning. Casper Møllekær blev sendt i spil for at skabe noget mere tyngde i front, og det hjalp. Han scorede nemlig til 2-0 midtvejs i halvlegen.

- Jeg er glad for vi vandt, for det var med afstand vores dårligste kamp, i de tre måneder, jeg har været træner for holdet, siger Jan Faber, der noterede sig, at man selv på en dårlig dag havde både klasse og overskud til at lykkes.