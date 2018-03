Video: Team FOG sikrede tredjeplads efter opvisning

Team FOG Næstved skal møde Svendborg i kvartfinalen. Det ligger fast efter en sejr over netop Svendborg Rabbits, der blev kørt ud af Arena Næstved af et veloplagt hjemmehold. Fynboerne blev besejret 106-79 efter en magtdemonstration fra Team FOG Næstved-spillerne.

Den 4. december var et spillemæssigt lavpunkt for Team FOG Næstved, der på eget gulv fik klø af et ellers ikke prangende Randers-mandskab, der vandt 107-91. Det så alt andet end lovende ud for Team FOG, der på daværende tidspunkt underpræsterede i voldsom grad.

Siden er der løbet meget vand gennem Susåen, og Milan Skobaljs mandskab har fundet nogle helt andre spillemæssige takter frem. Siden har man spillet 10 kampe, og man har vundet syv, man har tabt en enkelt kamp til Svendborg, hvor man også spillede under vanlig standard, og så er det blevet til et nederlag mod både Bakken og Horsens. De mange sejre er én ting, men spillet er noget andet.

Hvis mandagens kamp er retvisende for det øjeblikkelige styrkeforhold mellem de to kvartfinale-kombattanter, så bør det ikke blive et problem for sydsjællænderne at avancere til semifinalen, for der var klasseforskel i helt enorm grad.