Vestsjælland får endnu et ligahold

I søndags spillede VK Vestsjællands kvinder sig op på førstepladsen i 1. division med to kampe tilbage af sæsonen, og dermed gjorde holdet fin reklame for sig selv forud for et møde i Top Volleyball Danmark onsdag aften.

Efter en seks måneder lang proces og dialig med klubberne besluttede Top Volleyball Danmark at udvide kvindernes liga med to hold - nemlig Gentofte Volley og VK Vestsjælland, der dermed følger i deres mandlige klubkammeraters fodspor.

- Vi har kæmpet for det her i lang tid, så det er en forløsning, at det endelig sker. Holdet har leveret de spillemæssige resultater, men klubben har været en kæmpe del af det, og har sørget for at alle licenskravene er i orden. Det bliver en fed sæson vi går i møde, siger hun.