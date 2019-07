Christoffer Petersen har skiftet Næstved ud med FC Helsingør, hvor han har fået en tre år lang kontrakt. Foto: Simon Ydesen

Udsigten er bedre i Helsingør

Sport - 10. juli 2019 Af Simon Ydesen

Blækket var dårligt nok tørt på den kontraktophævelse, som Christoffer Petersen og Næstved havde indgået, før den nu tidligere Næstved-keeper var klar til at skrive under på en ny kontrakt. Denne gang med FC Helsingør, hvor Christoffer Petersen bliver den fjerde keeper på kontrakt hos 1. divisionsnedrykkeren.

I Holger Danskes hjemby skal Christoffer Petersen kæmpe mod Mikkel Bruhn, Viktor Anker og Christoffer Monty. Sidstnævnte blev tidligere på sommeren hentet i FC København, hvor han har spillet ungdomsfodbold.

På trods af den hårde konkurrence er Christoffer Petersen ikke i tvivl om, at han har langt bedre mulighed for spilletid i FC Helsingør, end det var tilfældet i Næstved.

- Der er nogle ret gode muligheder for spilletid. Jeg er ikke kommet til Helsingør for at sidde på bænken. Det er primært på grund af de sportslige perspektiver, at jeg har valgt at skrive under med FC Helsingør. De viste ret hurtigt stor interesse for mig, så det gjorde det til en let beslutning, siger Christoffer Petersen.

At FC Helsingør virkelig tror på Christoffer Petersen understreges af den kontrakt, man har givet ham. Den rækker tre år ud i fremtiden, hvilket er meget i en hvilken som helst divisionsklub.

- Det er fedt, at de har vist mig den tillid, og så har det naturligvis også spillet lidt ind, at det her er en fuldtidsklub. Det bliver spændende, at jeg nu kan koncentrere mig fuldstændig om fodbolden. Det glæder jeg mig til at prøve, siger Christoffer Petersen.

I FC Helsingør bliver han genforenet med et par tidligere holdkammerater i Næstved. Daniel Norouzi og Nikolaj Hansen.

- Det er meget sjovt, at jeg skal spille sammen med dem igen. De er et par dygtge rutinerede gutter, som jeg stadig tror, jeg kan lære en masse af, og så ved jeg, hvor gode de er at have i et omklædningsrum, men det er i det hele taget et godt sted, jeg er landet, siger Christoffer Petersen.

Tirsdag offentliggjorde FC Helsingør, at man også har sikret sig Jeppe Kjær, og det er blot den seneste i rækken af profilerede spillere, der har valgt at rykke til Helsingør.

- Det bliver spændende. Der er ingen tvivl om, at alle ser os som favorit til at rykke op i 1. division, men det må vi bare tage på os og så få det bedste ud af det, siger Christoffer Petersen.

Den 21-årige keeper ved endnu ikke, hvor han slår sig ned henne. Indtil nu har han boet i Haslev, men med skiftet til Helsingør, kan det komme på tale at flytte.

- Det er planen, at jeg skal finde et sted at bo tættere på eller måske i Helsingør. Klubben er i gang med at prøve at hjælpe med noget, så det bliver også spændende at prøve den del, siger Christoffer Petersen.