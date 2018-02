Se billedserie Mathias Bjørn spillede sin første 2. divisionskamp i meget lang tid, men han fik et flot comeback for Næstved/Herlufsholm og blev topscorer med seks mål. Foto: Thomas Olsen

Tredje sejr i træk til Næstved/HG

Sport SJ - 04. februar 2018 kl. 22:04 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved/Herlufsholms håndboldmænd har udviklet et vindergen, der efter søndagens tredje sejr i træk nu har bragt dem op på fjerdepladsen i 2. division.

Selv om spillet ikke altid flød gnidningsfrit i kampen mod HIK, kæmpede spillerne om hver en bold, og den energi bragte dem langt, da det brændte på.

Træner Per Bergs mandskab var i realiteten i kontrol i hele 2. halvleg med skiftende føringer på to og tre mål. Men selv en fire-måls-føring på 24-20 små otte minutter før tid, var ved at blive sat over styr.

- Fire mål foran og med to mand i overtal, der var vi klar til at fejre den. Men de er kloge, snu og rutinerede, HIK'erne, indrømmede Per Berg.

Anført af den tidligere Dalby-dreng, Kim Johannesen, der har en lang liga-karriere bag sig i blandt andet TMS og Viborg, reducerede HIK til 24-23, og det blev også 26-26 et minut før tid.

Med et halvt minut igen fik Mads Olsgaard gjort det til 27-26 for hjemmeholdet, og selv om HIK havde chancen for udligning, blev den forspildt.

- Vi lykkedes ikke helt, men vi har en tro på tingene i øjeblikket, sejre giver tro, og de andre skal være gode for at slå os, mente Per Berg, der så Mathias Bjørn få et stærkt comeback.

Den unge bagspiller blev topscorer med seks mål.