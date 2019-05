Frederik Christensen er stadig skadet. Foto: Simon Ydesen

Tredje gang skal være lykkens

Sport SJ - 04. maj 2019 kl. 09:29 Af Simon Ydesen

Slagelse har langt hen ad vejen haft en sæson langt over forventning, men der er en enkelt plet på Slagelse renomme for sæsonen. To nederlag til så godt som nedrykningsdømte Marienlyst gør ondt på selvforståelsen hos Slagelse-spillerne.

Søndag venter der dog en gylden chance for at rette op på tidligere kampes fejlslagne forsøg på at få point mod fynboerne, og det er en mulighed, som cheftræner Ulrik Balling inderligt håber, man kan udnytte.

- Det fylder noget hos folk, at vi har tabt begge gange, vi mødte Marienlyst, men jeg vil nu ikke bytte position med dem for to sejre over Marienlyst. Der er ingen tvivl om, at vi meget gerne vil vaske den her plet af sæsonen, for vi føler selv, at vi har haft en god sæson, så det er da lidt irriterende, at vi ikke har fået point mod Marienlyst, siger Ulrik Balling.

Faktisk var Marienlyst det eneste hold, som Slagelse ikke formåede at hente point imod i grundspillet.

Da Slagelse tabte 0-1 til Marienlyst tilbage i marts, gik alt galt for vestsjællænderne, der leverede sæsonens i særklasse dårligste kamp.

- Det var ikke ret godt. Der var intet, der lykkedes for os, og så fik vi oven i købet begge vores angribere skadet i løbet af den første halve time, siger Ulrik Balling.

Netop skader er et gennemgående tema, og heller ikke på søndag kan Slagelse stille i tilnærmelsesvis stærkeste opstilling.

Det var håbet, at Frederik Christensen kunne komme i spil til søndagens kamp, men det bliver ikke tilfældet.

- Frederik har ikke trænet i den her uge, så det er ikke aktuelt. Han er fortsat ikke klar, og det er desværre også sagen for mange andre af vores spillere, så vi er lidt hårdt prøvet på den konto, siger Ulrik Balling.

På trods af en lang række usikkerhedsmomenter om søndagens startopstilling, så er Ulrik Balling fast besluttet på, at man skal forsøge at følge op på den seneste halvleg, som man spillede i Kjellerup. Her kørte kombinationerne sjældent set godt for SBI.

- Det bliver også med fokus på vores boldomgang op til kampen mod Marienlyst. Hvis vi så kan lade være med at lukke et mål ind efter to minutter, som vi gjorde, da vi senest mødte dem, så har vi i hvert fald et bedre udgangspunkt for succes. siger Ulrik Balling.