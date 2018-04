- Korsør Slagelse har et ungt hold med en masse bold i sig, og jeg håber, jeg kan flytte lidt på dem, siger klubbens nye træner Per Berg, der ikke har fornyet sin aftale med Næstved/Herlufsholm. Foto: Mik Foto: Mik

Træner skifter fra Næstved til Korsør

Sport SJ - 11. april 2018 kl. 08:16 Af Claus Rasmussen

Søndag eftermiddag stod Per Berg for sidste gang i denne omgang i spidsen for Næstved/Herlufsholms 2. divisionsherrer, og tirsdag kunne Korsør Slagelse Elite Håndbold så præsentere den 41-årige vestsjællænder som ny træner.

Dermed bliver Per Berg i 2. division, hvor han glæder sig til at tage fat på en ny udfordring sammen med assistenttræner Mathias Hansen, der senest har været træner for U18-pigerne i Slagelse Håndboldklub.

- Korsør er den klub tættest på min hjemstavn med divisionsstatus, siger Per Berg, der er bosat i Slagelse.

- Og så er Korsør et hold med en masse dygtige spillere, der bare ikke helt har fået det til at fungere som hold. De har mere levet på individuelle kvaliteter, så jeg håber på at kunne få noget mere ud af dem, siger Per Berg.

Et solidt 2. divisionshold

I den netop afsluttede sæson blev Korsør Slagelse nummer ni - kun to point fra nedrykning. Omvendt var der også kun fire point op til Dalby på tredjepladsen i den jævnbyrdige række.

Og sportschef Michael Christoffersen kigger da også opad.

- Vi har tabt nogle kampe med ét mål, så der er ikke så langt. Det er ikke sådan, at vi skal rykke op i næste sæson, men vi skal være et godt og solidt 2. divisionshold, der ikke skal gå og være bange for at rykke ned. Så vi skal have hævet vores bundniveau, og det tror jeg, Per Berg kan være med til, siger Michael Christoffersen.

I 2017 rykkede Korsør Slagelse ud af 1. division, og ambitionen om at vende tilbage til den næstbedste række eksisterer stadig. Tidshorisonten er bare blevet forlænget lidt.

- Der skal ikke så meget til at være i toppen af 2. division, men det er dyrt at spille i 1. division, siger Michael Christoffersen og erkender, at økonomien ikke er til det i øjeblikket.

- Så nu satser vi på at udvikle vores egne talenter. Mange af spillerne er 23-24 år, og vi har også nogle på 20, så der er noget at bygge på. Derfor vil det være fint, hvis vi kan være med i top 5 i næste sæson, og så slås med om oprykning året efter, siger han.