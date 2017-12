Søren Larsen scorede seks gange for Dalby i 19-19-kampen mod TMS' andethold. Foto: Jørn C. Jørgensen

Træner gjorde det onde ved sin gamle klub

Den spillende Dalby-træner, Claus Vinding, glemte sit »grønne hjerte« for en stund og gjorde det onde ved sin gamle klub, TMS, da de to håndboldmandskaber mødtes i søndagens 2. divisionskamp.

- Det var godt for Vinding at få den succesoplevelse. Der var jubel, for hvert enkelt point tæller i den her tætte række, siger Dalbys med-træner, Per Rasmussen.