Toppen af poppen samles i Ruds Vedby

Sport SJ - 03. januar 2018 kl. 21:04 Af Simon Ydesen

Lørdag den 6. januar vil Ruds Vedby Hallen danne rammen om et af landets bedste indefodboldstævner. HTS Masters Cup, som stævnet hedder i år, samler den danske indefodboldelite, der skal dyste om førstepræmien på 20.000 kroner.

Sidste år vandt Hobro Apotek, men de rutinerede nordjyder med Mads Justesen og tivllingerne Thomsen (Martin og Peter) har kæmpet lidt med skadesproblemer, så tiden må vise, om Hobro Apotek/Grønlund Gruppen kan forsvare sin titel i Ruds Vedby. Det er dog helt sikkert, at det rutinerede mandskab er et godt bud på en vinder.

Stævnearrangør Brian Dahlin kan melde om stor interesse for at deltage i alle tre stævner, som Ruds Vedby afvikler fra fredag den 5. januar til søndag den 7. januar.

- I vores old boys-række har vi mange tidligere topspillere med, og det er altid en fornøjelse at se dem trille lidt bold, for der er flere af de gamle gutter, der sagtens kunne gøre sig ved elitestævnet, hvis de ville, siger Brian Dahlin.

Blandt andet deltager et Næstved-hold anført af legendariske Frank Hougaard.

Dagen efter går det løs med elitestævnet, hvor alle de førende hold på den landsdækkende GPM-rangliste er med.

Lige nu føres den liste af LB Ejendomme, som er et nysammensat hold af spillere fra primært Fyn, men holdets klart største offensive profil er Odsherred-spilleren Jacob Skovgaard.

GPM-listen toppes i år primært af hold fra Jylland, mens de sjællandske hold har svært ved at komme ud af starthullerne.

Den tidligere FCK-stjerne Martin Johansen er fortsat spillende manager for Gardin Lis, der er et hold bestående af flere rutinerede navne som Morten Avnskjold, Mark Tubæk, Kenni Olsen og Dennis Schmidt.

Et andet sjællandsk hold med prominente navne er holdet Dahl Wulf Home, som har de to tidligere Næstved-spillere Mark Leth (FC Helsingør) og Mike Mortensen (Fremad Amager) som to af profilerne.

Fælles for de to sjællandske storhold er, at de ikke har spillet ret meget i denne sæson.

- For det første kan man jo godt stille spørgsmålstegn ved, om sulten fortsat er helt i top hos de her indefodboldstjerner, og for det andet gør det sig jo også gældende, at flere af spillerne har trappet ned i forhold til udendørs fodbold. Endelig er der også en række spillere, der på grund af kontrakter i 1. divisions og superligaklubber ikke kan spille så meget indefodbold, siger Brian Dahlin, der dog har god fidus til netop de sjællandske hold trods manglende resultater i denne sæson.

- Det kan godt være, at vi mangler en stjernespiller som Rygaard, men der er stadig rigtig mange dygtige spillere, og jeg må sige, at jeg til vores stævne har en god fidus til de sjællandske hold som Gardin Lis og Dahl Wulf Home. Et tredje bud kunne være semilokale Gazas Børn Græder, der har flere Holbæk-profiler med. Lige nu ligger de som det eneste sjællandske hold til at kvalificere sig til DM, siger Brian Dahlin.

Indefodboldweekenden i Ruds Vedby rundes af med et nyt tiltag, når der søndag er breddestævne. Her må man ikke deltage, hvis man spiller højere end serie 2.