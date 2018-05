Se billedserie Martin Ahlgren var blot på banen i lidt over en halv time, men det var nok til to scoringer og to oplæg fra den farlige angriber. Slagelses tophold endte med at besejre FK Sydsjælland 8-1. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Tophold uddelte tæsk i Lov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tophold uddelte tæsk i Lov

Sport SJ - 05. maj 2018 kl. 19:30 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ventet, at Slagelses tophold ville besejre FK Sydsjællands bundhold. Da de første 45 minutter var spillet, var der da heller ikke den store tvivl om, at det var Slagelse, der var banens bedste hold, men vestsjællændernes føring var kun 2-1, så intet var afgjort.

Slagelse var oven i købet midlertidigt en mand i undertal, da Mathias Juul havde fået et gult kort. Optimismen blomstrede med andre ord hos FK Sydsjælland-spillerne, der klogeligt havde valgt at ignorere det faktum, at Slagelse nærmest havde skabt store chance efter behag i første halvleg. Det havde dog kun kastet to mål af sig ved Jacob Stauner og Ismail Hidiroglu. Kevin Fobian havde sparket et indirekte frispark i kassen kort før pausen, og det havde skabt tro på overraskelsen hos FK Sydsjælland.

Den tro blev dog hurtigt konverteret til en opgivende attitude hos et hjemmehold, der blev splittet til atomer i anden halvleg. Ismail Hidiroglu gjorde det til 3-1 på et straffe kort inde i anden halvleg, og derfra var det spil til et mål. Slagelse-træner Rasmus Ølegaard tillod sig oven i købet den luksus, at topscorer Martin Ahlgren først blev sendt i aktion 10 minutter efter pausen, og han takkede for indskiftningen ved at lave to mål og lægge op til Slagelses ottende og sidste scoring sat ind af Marius Kryger, der gennem hele kampen var en kilde til uro i et vaklende FK Sydsjælland-forsvar. Kryger havde dog sine kvaler med at få sparket bolden i kassen, men det formåede holdkammeraterne så rigeligt at gøre, før han fik scoret kampens sidste mål. Ismail Hidiroglu havde fuldbyrdet sit uægte hattrick og Daniel Shacham havde også scoret en enkelt gang.

Hvor mange andre hold, ville have trukket håndbremsen ved 5-1 eller noget i den retning, så kværnede Slagelse bare videre mod et modløst og demoraliseret FK Sydsjælland-hold, hvor spillerne i bedste lilleput-stil bad om at blive skiftet ud på stribe. Der var ingen nåde hos SBI-spillerne, der nærmest var klar til at hente bolden i nettet, når man havde scoret. Den eneste trøst for FK Sydsjælland er, at det nu er en stribe andre hold, der får den tvivlsomme fornøjelse af at møde Martin Ahlgren og de andre unge SBI-vikinger.