Se billedserie Næstved fik som forventet sine to stjerner i det nye talentlicenssystem. Det betyder, at klubbens bedste U17 og U19-hold skal spille i 1. division i den kommende sæson. Det samme skal Slagelses. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: To talentstjerner til lokale klubber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To talentstjerner til lokale klubber

Sport SJ - 30. april 2019 kl. 11:13 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Såvel Slagelse som Næstved kan glæde sig over, at man fra næste sæson er at betragte som to-stjernet licensklubber i DBUs nye indrangeringssystem. Det betyder helt konkret, at begge klubber får adgang til U17 og U19 1. division, der er det næsthøjeste niveau for de alderstrin på landsplan.

Tidligere har DBU benyttet en model med tre indrangeringstrin for talentlicenser. A, B og T-licenser. Nu lancerer man en ny model med ni trin, hvor fem stjerner er det maksimale niveau, og her har Slagelse og Næstved sikret sig de to stjerner, som er minimumskravet for at være med i de landsdækkende U17 og U19-divisioner.

Særligt i Slagelse har den nyhed vakt glæde, da det er første gang, at man får både U17 og U19 med i divisionsrækkerne.

- Det er en kæmpe stor dag for os. Det er noget, vi som klub har arbejdet for at opnå i mange år efterhånden, så det var lige før, jeg var ved at fælde en tåre, da det stod klart, at vi havde fået to stjerner, siger sportschef i Slagelse B&I Søren Andersen.

I Næstved er man også glad for tildelingen af de to stjerner, men her er der mere tale om tilfredshed og ikke decideret jubel.

- Det var lidt som håbet og forventet, at vi fik de to stjerner, hvilket vi naturligvis er fint tilfredse med. Det er vigtigt for den videre udvikling, at vi fastholder vores pladser i U17 og U19-divisionerne, og ellers er det bare dejligt, at vi med de to stjerner bliver bekræftet i, at vi arbejder i den rigtige retning, siger Anders Bergendorff, der er licensansvarlig hos Næstved.

Næstved fik i januar nye ejere, og de har allerede sat et positivt aftryk på mulighederne for at dyrke talentudviklingen i Næstved.

- Det har vist sig at være meget positivt med de nye ejeres syn på talentudvikling. De har allerede vist stor velvillighed i forhold til at rejse den nødvendige økonomi, og vi kan mærke en stor interesse for ungdomsarbejdet i klubben, så det tegner meget positivt, siger Anders Bergendorff.

Det er ikke kun på seniorplan, at FC København er landets bedste i øjeblikket. Det samme er de på ungdomsplan, hvor de med 85,89 point ud af 100 mulige har sikret sig den højeste score i den nye bedømmelse. Det har kastet fire og en halv stjener af sig. Kun FC Nordsjælland er havnet på samme høje hylde.

Brøndby og FC Midtjylland har gjort sig fortjent til fire stjerner - med mærkbart lavere scores end FCK og FCN.

I det store hele er der ikke sket de store forskydninger af i indrangeringen til den kommende sæson. Randers FC er tilbage i det gode selskab med tre stjerner, som er et minimumskrav for at komme med i U17 og U19-ligaen. Thisted glider ud af U17 og U19-divisionerne, mens Hobro i stedet er kommet med på det niveau.