Ørslev-spillerne har grund til at juble, som de gør her på billedet, fordi de også i foråret har glæde af Brian »Stump« Kristensen på trænerbænken. Foto: John Ringstrøm

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere superligaangriber fortsætter som mosekonge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere superligaangriber fortsætter som mosekonge

Sport SJ - 21. februar 2018 kl. 20:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Simon Ydesen

I Ørslev er man rigtig glad for klubbens førsteholdstræner Brian "Stump" Kristensen.

Den tidligere superligaangriber og udlandsprof havde flere gange understreget, at han agtede at stoppe som træner for serie 2-klubben, når efterårets kampe var overstået.

Det som i første omgang var en halv år lang aftale om en hjælpende hånd, blev sidste sommer forlænget med et halvt år. Brian "Stump" Kristensen havde gjort det så godt i Ørslev, at både spillere og bestyrelse havde et brændende ønske om at beholde ham som træner. Det kunne han ikke sige nej til, og derfor blev det til et halvt år mere, men det var endegyldigt planen, at han så skulle stoppe ved årets udgang.

"Stump" virkede urokkelig i sin holdning, men som den legendariske statsminister Jens Otto Krag sagde så har man et standpunkt, til man tager et nyt. Og det er lige netop, hvad der er sket for den tidligere Herfølge-angriber, der også nåede at spille fodbold i Skotland og Singapore.

- Det var 100 procent planen, at jeg skulle være stoppet, men da Ørslev kom og fortalte mig, at de først kunne få deres nye træner fra sommer af, så overvejede jeg situationen, der også skulle vendes på hjemmefronten, inden jeg valgte at sige ja til at tage et halvt år mere, siger Brian "Stump" Kristensen.

Fra næste sæson vil det være Rasmus Christensen, der bliver ny Ørslev-træner. Han kommer til fra LUIF på Falster.

- Når det nu var helt sikkert, at det kun er foråret ud, så havde jeg det også sådan, at det måske ville være svært at finde en træner, der ville gå ind og tage et halvt år. Og det ville være synd, hvis man så fik en træner, der ikke kunne bygge videre på de gode ting, som vi har fået oparbejdet gennem det seneste år, så derfor valgte jeg at sige ja til at tage en sidste tørn, siger Brian "Stump" Kristensen, der understreger, at denne gang er den god nok, når han siger, at det er slut til sommer.

Ellers ender det bare med, at ordene har samme vægt, som når Næstved-legenden Frank Hougaard bekendtgjorde, at det var tid til at stoppe karrieren for så at lave flere comebacks.

Den nuværende Ørslev-træner understreger, at han er ekstremt glad for at være i klubben, og han nyder at være Ørslev-træner i fulde drag, men det er ganske enkelt hensynet til familien, der gør, at han ikke har tid til at være træner på den lange bane.

Nu gælder det om at skrue et godt forår sammen, så Rasmus Christensen får overdraget et sammentømret og velspilledende Ørslev-mandskab.