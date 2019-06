Christoffer Thrane bliver første SBI-spiller, der kan kalde sig kontraktspiller. Han har lavet en aftale, der løber det kommende år. Foto: Thomas Olsen

Thrane skriver kontrakt med SBI

28. juni 2019

Slagelse B&I har nu fået ret til at skrive kontrakter, og den første kontrakt er allerede skrevet under. Den går til topscorer Christoffer Thrane, der har været en ombejlet mand med sine 19 sæsontræffere.

Christoffer Thrane er selv ret beæret over at blive den første spiller i SBI-regi, der kan kalde sig kontraktspiller.

- Det er da super dejligt, at jeg nu er på kontrakt, fordi det åbner for nogle andre muligheder. Jeg kan måske gå lidt ned i tid på mit arbejde, og det er jo så igen med til at forbedre mine muligheder for at blive en bedre fodboldspiller, siger Christoffer Thrane.

Forhandlingsforløbet har stået på i et stykke tid. Ikke så meget fordi parterne var uenige, men mere fordi Slagelse skulle godkendes som kontraktklub af DBU. Da den godkendelse tikkede ind i klubbens inbox, var der blot tilbage at sætte pen på papir.

- Gennem hele forløbet har jeg virkelig mærket, hvor meget klubben ville mig. Slagelse har rykket sig langt for, at vi kunne nå til enighed, og det er jeg virkelig glad for, for jeg vil gerne blive i klubben og forsøge at fortsætte den gode udvikling, som jeg har været inde i, siger Christoffer Thrane.

Der har også været andre klubber ude med snøren efter SBIs topscorer, men for nuværende ser han SBI som den ideelle klub at udvikle sig i.

- Indtil videre er det gået rigtig godt for mig i de to år, jeg har været i klubben. Jeg har naturligvis ambitioner om at komme til at spille i 1. division, men det skal nok komme, hvis jeg kan fortsætte med at udvikle mig. Det kan jo også være, at Slagelse kan rykke sig i den retning, og det vil jeg gerne være med til at bidrage til, siger Christoffer Thrane.

- De henvendelser, der har været fra 1. divisionsklubber har ikke været helt så konkrete, som den interesse jeg har mærket fra Slagelses side, så i sidste ende var det en nem beslutning, siger Christoffer Thrane, der tidligere har været kontraktspiller i Holbæk i halvandet år inden sit skifte til Slagelse for to år siden.

Sportschef Søren Andersen er meget tilfreds med, at man har fået papir på klubbens topscorer og største profil.

- Det giver helt sikkert noget ro i maven, at vi har Thrane på plads. Han er vigtig på og udenfor banen, så det er helt naturligt, at han bliver vores første kontraktspiller, siger Søren Andersen.

Læs mere om Slagelses kontraktfodbold i lørdagens udgave af Sjællandske.