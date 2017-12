Se billedserie Team FOG Næstved besejrede Bakken Bears 87-82 efter en opløftende indsats.

Team FOGs flotte nytårsfyrværkeri

Sport SJ - 28. december 2017 kl. 22:15 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er svært at blive klog på Team FOG Næstved i denne sæson, men mod Bakken Bears viste sydsjællænderne, at man sagtens kan regne dem ind i topstriden, hvis de bare nogenlunde rammer niveauet.

87-82 stod der på tavlen, da kampen mellem Team FOG Næstved og Bakken Bears var forbi. Hjemmepublikummet var blevet indbudt til et nytårstaffel, der havde budt på et festfyrværkeri af opløftende Team FOG Næstved-momenter. Vigtigst af alt var, at Team FOG Næstved-spillerne i modsætning til tidligere kampe, viste, at de er i stand til at spille 40 sammenhængende minutter på et stabilt højt niveau. Tidligere kampes udfald og scoringstørker var gemt væk til fordel for energisk angrebsspil og frem for alt viljefast forsvarsspil.

Allerede kort inde i kampen fornemmede de 1.523 tilskuere, at en sejr på ingen måde var umulig mod et Bakken-hold, der slet ikke kom ud med samme energiske attitude som hjemmeholdet.

Bakken Bears kører sideløbende med den danske liga en europæisk kampagne, og det kræver kræfter. Derfor var det måske et lille træthedstegn, man fik at se fra Bakkens side, men det skal bestemt ikke taget noget fra Team FOG Næstveds indsats, der bød på et højt tempo, der igen skabte scoringschancer, man ikke er vant til at se holdet skabe.

Bakken-træner Steffen Wich forsøgte at animere sine spillere, men lige meget hvad han forsøgte fra sidelinjen, så havde Team FOG Næstved og Milan Skobalj et effektivt modtræk.

Der var dog sprækker i det sydsjællandske sejrspanser. Midt i tredje quarter kom Bakken foran for første gang i lang tid, da man scorede til 54-53, men i modsætning til mange tidligere kampe, slog det ikke Team FOG Næstved ud af kurs. I stedet blev alle kræfter samlet i en fælles pulje, der effektivt gjorde det af med bjørnenes spirende sejrsfornemmelse. Ray Sanders kom ind og gjorde sig positivt bemærket med et par bolderobringer, da kampen var på vippen. Derudover var der usædvanligt mange spillere, der bød ind med stor pointappetit.

Tidligere er Team FOG Næstved blevet beskyldt for at være en enmandshær i skikkelse af Troy Franklin. Med 11 point var han medvirkende men ikke afgørende for sejren. Det var i stedet kollektivets sejr, for der var syv spillere, der bød ind med 10 point eller mere, og Mathias Bak Christensen scorede otte point, så her viste den bredde sig, som ellers har været et fatamorgana i mange tidligere kampe.

- Det var dejligt, at vi havde så mange spillere, der bød ind. Det er noget, vi har eftersøgt i tidligere kampe. Nu bliver kunsten at vise det samme niveau i de kommende kampe, siger Team FOG Næstved-træner Milan Skobalj.