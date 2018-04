Team FOG viste klasse

Den store katalysator i Team FOG Næstveds indstempling i kampen var Troy Franklin. Team FOG Næstveds kuglelyn fik sat en skræk i livet på hjemmeholdets fans. De fandt nemlig hurtigt ud af, at der her var en spiller, der kunne matche og mange gange udmanøvrere Bakken-spillerne.

Team FOG Næstved rystede ikke på hånden. Philip Hertz og Troy Franklin satte nogle trepointsforsøg, som endte med at give gæsterne en lettere chokerende føring på 66-73. Bakken slog så hurtigt tilbage, og ved stillingen 72-73 virkede det logisk, at Bakken nu satte turboen til og viste det ekstra gear, som man har forventet, at bjørnene ville have i tilfælde af pointlighed mod slutningen af en kamp.

- Vi har vundet én kamp. Vi har ikke vundet serien. Det kan godt være, at det er en stor overraskelse for mange, men vi har i den grad troet på det hele tiden, så vi tager det nok lidt mere roligt, siger Troy Franklin.

- Vi fik en skidt start, men det handlede bare om at blive ved med at tro på det, og det gjorde vi. Det kan godt være, at alle andre har travlt med at udråbe Bakken til det bedste danske hold nogensinde. Men jeg spiller for Team FOG, så det har jeg ikke. Jeg tror på os selv, og vi skal bare fortsætte med at matche den fysik, som Bakken kommer med i de kommende kampe, siger Troy Franklin.