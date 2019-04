Se billedserie Der var lutter smil, da Team FOG Næstved havde sikret sig DM-bronze med en sejr i Randers på 101-92. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Team FOG vandt bronze hjemme i Randers Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team FOG vandt bronze hjemme i Randers

Sport SJ - 29. april 2019 kl. 21:40 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har vakt en del postyr, at Team FOG Næstved valgte at flytte mandagens bronzekamp fra Arena Næstved til Arena Randers, hvor den jyske modstander hellere end gerne agerede udehold i egen hule mod at slippe for en lang køretur til Næstved. Da al snak om aftalebrud og ubetalte regninger forstummede til fordel for spillet på banen gik det hedt for sig, men det var ikke uden en lille kuriøs twist på pointtavlen. Dermed var det altså udeholdet fra Næstved, der vandt 92-101 i bronzekampen.

Pointtavlen i Arena Randers havde sat Team FOG Næstved som udehold, men på den officielle livescore stod Team FOG Næstved som hjemmehold, selvom kampen blev spillet i Randers.

I første halvleg så det ud til, at de to hold havde indgået en aftale om at lade være med at dække op. Pointene regnede i de to kurve, og kampen om bronzemedaljer have mest af alt karakter af en showkamp.

Team FOG Næstveds frivillige afgivelse af hjemmebanefordelen var altså kun fysisk og ikke på papiret. I en sydende og kogende Arena Randers så det ud til at blive en helt tæt afgørelse efter en første halvleg, hvor de to hold ikke havde ret meget lyst til at dække op.

I en hektisk slutning trådte de amerikanske profiler i karakter efter, at Anton Shoutvin i store dele af kampen havde båret Team FOG Næstved rent offensivt.

Med sejren i den tætte bronzeduel fik Team FOG Næstved trods en ujævn sæson og senest med Arena-ballade sat et effektfuldt og flot punktum.

Et punktum, der også glædede anfører Philip Hertz, der måske takker af i klubben efter mange sæsoner som en hjørnesten hos Team FOG Næstved.

- Det var dejligt, at vi fik den her bronzemedalje med hjem. Det er altid rart, at man har et synligt bevis på, at sæsonen er gået nogenlunde. Vi vidste, at det ville blive en tæt kamp, men vi viste noget karakter, da det hele skulle afgøres, siger Philip Hertz, der endnu ikke ved, om han fortsætter i klubben.

- Jeg har helt ærligt ikke truffet en beslutning om fremtiden endnu. Efter vores klare nederlag i semifinalen til Horsens har jeg ikke haft lyst til at tænke ret meget på fremtiden. Her har det kun handlet om at få sluttet sæsonen stærkt, så vi ikke gik ud med samme dårlige fornemmelse, som vi gjorde sidste år efter fire tabte kampe i træk, siger Philip Hertz.

Så er det store spørgsmål, om Philip Hertz skal spille i Arena Næstved, hvis han lidt mod forventning vælger at fortsætte hos Team FOG Næstved.