Se billedserie Philip Hertz var storspillende, da han satte 31 point i Team FOG Næstveds opvisning mod Wolfpack. Foto: Hans Jørgen Johansen

Team FOG storspillede og storsejrede

Sport SJ - 18. februar 2018 kl. 19:56 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bør være klasseforskel på Team FOG Næstved og Wolfpack under normale omstændigheder, men med både Devin Daly og Chris Gabriel ude med småskader var der lidt bekymrede miner at spore hos træner Milan Skobalj. Det bekymrede ansigtsudtryk blev dog hurtigt forvandlet til et afslappet smil, for det viste sig, at der på trods af de to Team FOG-skader stadig var klasseforskel på de to hold. 111-73 stod der på scoretavlen, da kampen var slut.

Anfører Philip Hertz var hovedårsagen til smilet hos Milan Skobalj. Kaptajnen viste høj klasse ved at score 18 point i løbet af de første 10 minutter, som Team FOG Næstved vandt med 32-16.

Philip Hertz har i sine syv sæsoner i basketligaen højest scoret 24 point i en enkelt kamp. Mod Wolfpack nåede han op på imponerende 31 af slagsen, og dermed satte han altså personlig scoringsrekord i den danske basketliga.

Faktisk kunne den rekord være blevet markant større, men Milan Skobalj valgte at hvile Hertz og flere af de andre Team FOG-profiler, da kampen var afgjort stort set før pausen.

Overlegenheden tillod nemlig Milan Skobalj at give spilletid til flere af de unge lokale talenter, der fik sig en herlig oplevelse med masser af spilletid og point til følge.

Philip Kold, Jeppe Madsen og Emil Holm Christensen fik alle godt med minutter på banen, og de takkede alle for tilliden ved alle at score point til særlig stor begejstring for 1.296 tilskuere.

På et tidspunkt var de tre unge løver på banen sammen med Mathias Bak Christensen og JJ Mann. Man skal vist mange år tilbage i tiden for at finde et tidspunkt, hvor Næstved har haft fire lokale spillere på banen samtidig.

Unge Jeppe Madsen scorede fem point og satte blandt andet en trepointsscoring, der fik decibelniveauet til at stige i Arena Næstved.

- Det var en fed oplevelse at få godt med minutter. Det var en dejlig fornemmelse, da jeg havde scoret mine første point. Det var nemlig mine første point i ligaen, siger Jeppe Madsen, der fik næsten 12 minutter på banen.

Han er ikke i tvivl om, at sådan en erfaring er helt vital for hans videre udvikling.

- Det betyder rigtig meget, for det her er noget helt andet. Der er et helt andet pres, så det var rigtig fint, at vi fik lov til at være så meget med. Det er forhåbentlig noget, som vi kan tage med til slutspillet i 2. division, hvor der også vil komme en del pres på, og så er det en god erfaring i forhold til fremtiden, hvor målet naturligvis er at komme til at spille ligabasket fast, siger Jeppe Madsen.

Da Hørsholm samtidig tabte til Bakken Bears, er Team FOG Næstved med sejren nu oppe på den tredjeplads, som er målet for grundspillet.