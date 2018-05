Team FOG skal have ny træner

Da Team FOG Næstved havde afviklet sæsonens sidste basketligakamp mod Randers, var det et åbent spørgsmål, om træner Milan Skobalj også havde stået i spidsen for sydsjællænderne for sidste gang i denne ombæring.

- Det er en dygtig og meget professionel træner, vi siger farvel til. Milan har leveret et stort stykke arbejde i bestræbelserne på at udvikle klubben. På det personlige plan er jeg dog glad for, at han nu får mulighed for at samle sin familie omkring sig, og det er en rigtig fin aftale, som han har fået i Tyskland, fortæller Andreas Larsen, der allerede er langt i arbejdet med at finde en ny træner.