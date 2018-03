Se billedserie Team FOG Næstved måtte se sig besejret med 95-79. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Team FOG selvdestruerede i pinlig blamage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team FOG selvdestruerede i pinlig blamage

Sport SJ - 10. marts 2018 kl. 16:43 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Team FOG Næstveds indsats mod Wolfpack skulle rulles ud som en retssag, så ville man sikkert kunne forsvare den dårlige sydsjællandske indsats med det faktum, at Team FOG Næstved allerede er sikret grundspillets tredjeplads, og dermed havde man ikke det store at spille for i udekampen mod Wolfpack, der er en stærk kandidat til titlen som ligaens dårligste hold.

Skulle man i stedet vælge at anlægge en anklagende holdning til Team FOG Næstveds indsats, så kan man sagtens argumentere for, at indsatsen på trods af den sikrede tredjeplads var så tilpas langt under niveau, at det må være sæsons dårligste indsats. En indsats der står i skærende kontrast til de seneste kampe, hvor spillet har virket afklaret og med et tempo, som sjældent set på disse kanter.

Måske var det de ydmyge rammer i en næsten mennesketom Herlevhal, der fik Team FOG Næstveds spillere til at spille milevidt under vanligt niveau, men der kom helt sikkert ridser i lakken.

Allerede i andet quarter begyndte man at ane en offday. Mens Wolfpack-spillerne ramte på alt, så virkede kurven forhekset for Team FOG Næstved-spillerne, der gik til pause bagud med 51-39.

Det store spørgsmål op til anden halvleg var, om Team FOG kunne finde et niveau, som kunne bringe holdet tilbage i kampen. Svaret var et rungende nej. For at gøre ondt værre, så valgte Chris Gabriel at diskvalificere sig selv med en hjerneblødning af en albue i maven på en Wolfpack-spiller, da spillet var fløjtet af. Spørgsmålet er, om han rager en karantæne til sig.

Modløsheden bredte sig som en steppebrand blandt Team FOG-spillerne, der oven i købet syntes at lide af hukommelsestab. I stedet for at fortsætte de takter, der har sikret kvalitet i spillet, valgte man at drible luften i af bolden og angrebet, og når man endelig fik et åbent skud, så blev det oftest brændt.

Mod kampens slutning blev det pinligt for Team FOG Næstved. Man havde direkte kurs mod et nederlag på over 30 point, men helt så galt gik det ikke, selvom et nederlag på 95-79 mod Wolfpack er slemt nok i sig selv.

Fredag spiller Team FOG Næstved grundspillets sidste kamp hjemme mod Bakken Bears.